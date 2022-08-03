Maersk. Логистический гигант распродает активы в РФ, чтобы полностью уйти из страны-агрессора

3 августа, 11:32
Maersk прекратил все рейсы в Россию и из России (Фото:Galen Crout / Unsplash)

Maersk прекратил все рейсы в Россию и из России (Фото:Galen Crout / Unsplash)

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S продолжает сворачивание операций в России с намерением в конечном итоге покинуть страну.

Об этом говорится в отчете компании по итогам II квартала 2022 года.

«Все рейсы в Россию и из России прекращены, и продолжается процесс продажи активов, в том числе миноритарной доли в размере 30,75% Global Ports Investments», — сообщили.

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A.P. Moeller-Maersk A/S — мировой лидер в сфере контейнерных перевозок и управления портами. Компании принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.

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Во II квартале 2022 года выручка Maersk выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 1,5 раза, до $21,7 млрд, EBITDA выросла в 2 раза, до $10,3 млрд.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Санкции против России Санкции Запада Грузовые перевозки Санкции Maersk морские перевозки

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