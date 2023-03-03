«Сам Кубраков указал на Лященко». Три причины, из-за которых Укрзализныця потеряла прежнего руководителя и получила временного 3 марта, 17:56 Эксклюзив NV Евгений Лященко (Фото:Медиа Группа Украина)

В окружении президента не понимают, зачем глава Укрзализныци Александр Камышин подал в отставку, а временным руководителем компании назначен Евгений Лященко.

Об этом сообщает NV со ссылкой на собственные источники, подчеркивая, что увольнение Камышина, имеющего репутацию успешного топ-менеджера, выглядело нелогичным, а инициатором такого решения мог быть вице-премьер Александр Кубраков.

Видео дня

«Источники в правительстве рассказали: решение об отставке Камышину огласил лично президент Зеленский, но инициатором стал вице-премьер Кубраков. По версии другого инсайдера из крупной госкомпании, именно Кубраков первым озвучил Камышину его участь», — пишет NV.

Основные версии увольнения Камышина — конфликт с Кубраковым, вмешательство в бизнес-интересы одной из групп влияния во власти и банальная усталость топ-менеджера УЗ.

Конфликт

Член команды Кубракова заверил: «Экзистенциальных конфликтов, приведших к отставке Камышина между ним и вице-премьером не наблюдалось, хотя оба чиновника эмоциональные люди и могли спорить по рабочим вопросам, но их ссоры никогда не выплескивались наружу».

Передел потоков

Другой источник NV в крупной госкомпании предположил: Камышин оказался неудобен одной из групп влияний во власти, не уточнив, о ком идет речь.

Сам экс-глава правления УЗ ранее рассказал, что ему удалось заключить прямые контракты по рыночным ценам с Энергоатомом, Укрнафтой, польским Orlen. Это произошло впервые за десятилетия существования компании.

«В прошлом году удалось сэкономить [госбюджету на прямых контрактах] около 5 млрд грн», — пояснил собеседник редакции в крупной госкомпании, намекая, что, видимо, некоторые заинтересованный стороны остались недовольны отсутствием откатов от посредничества.

Устал

Третьей версией предполагаемой отставки, которую довелось услышать NV, могло стать завуалированное желание Камышина уйти в отпуск, поскольку глава правления УЗ испытывал колоссальную нагрузку.

NV обратился за комментарием к Кубракову с просьбой разъяснить отставку Камышина и ответить на вопрос, влиял ли кто-то на его решение. «Без дополнительных комментариев», — отозвались в пресс-службе вице-премьера.

Несколько опрошенных редакцией замминистров инфраструктуры отказались комментировать NV ситуацию вокруг Камышина. Также поступил член Наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, который является советником главы Офиса президента.

«Преемником Камышина в УЗ стал Евгений Лященко — пока в качестве исполняющего обязанности. По словам собеседников NV в правительстве, сам Кубраков указал на кандидатуру Лященко», — говорится в материале NV.

Первым об этом в Facebook сообщил член правления УЗ Орест Логунов. В комментариях к своему сообщению об отставке Александра Камышина Логунов отметил: «Выполнять обязанности будет Евгений Лященко — он мощный, с высокой степенью доверия».



Лященко назначен членом правления УЗ в октябре 2021 года. В этой должности он занимался финансовыми вопросами.

С 2012 года Лященко занимал должность финансового директора компании Медиа Группа Украина, а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга, который являлся частью медиабизнеса группы SCM Рината Ахметова. Там он проработал вплоть до 2019 года.

Полную версию статьи Загадка Камышина читайте здесь.