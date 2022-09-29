PORT — новая для Украины бизнес-модель организации логистического пространства 29 сентября, 14:46 Новости компаний Alterra Group

Украинская девелоперская компания Alterra Group постоянно наращивает темпы строительства Львовского логистического центра PORT площадью 47 тысяч кв. м. Объект станет масштабным функциональным пространством для всех бизнесов. О четырех основных идеях, которые сделали его уникальным для украинского рынка, рассказывает основатель компании Дмитрий Ковальчук.

Дмитрий Ковальчук, основатель девелоперской компании Alterra Group

Бизнес-модель

Успешный украинский бизнес ментально не готов работать в складах, построенных в советское время

Учитывая наш опыт работы с более чем 400 арендаторами во всех регионах Украины, мы на «кончиках пальцев» чувствуем потребности рынка. Понимаем, что со стороны малого и среднего бизнеса есть неудовлетворенный спрос на складские помещения современного уровня. Успешный украинский бизнес ментально не готов работать в складах, построенных в советское время. В то же время, предприниматели чувствуют незакрытый гештальт — иметь собственные помещения. Чтобы удовлетворить эти потребности, мы интегрировали бизнес-модель девелоперов жилья в логистический комплекс и создали новую для Украины форму организации логистического пространства, позволяющую приобрести в собственность склад или производственное помещение площадью от 350 кв. м.

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Комплексность и инфраструктура

Помните, как ретейл прошел путь трансформации от гастрономов к современным торговым пространствам, куда люди приезжают уже не просто что-нибудь купить, но и провести время? То же произошло и с офисами: вчера были обычные АПК, а сегодня — центры с заведениями питания, спортзалами, лаунж-зонами и зелеными двориками. Во всем мире общественные просторы становятся более мультифункциональными. Наша гипотеза состоит в том, что когда ретейл и офисы прошли этот путь, то теперь очередь за складами. PORT — единственный в Украине mixed-use логистический комплекс. Мы объединили на одной территории различные функции — производственные, торговые, офисные и рекреационные — благодаря интеграции пространства в единое целое. Так, в нашей инфраструктуре появились супермаркет, офисные помещения, отделения банка, аптека, заведения питания и т. д. Наличие этой инфраструктуры станет удобным в первую очередь для работающих у нас людей. Идея такова: человек может выйти в супермаркет что-нибудь купить, поесть в обед или вечером, для нужд здоровья есть аптека, а после работы можно посидеть отдохнуть у озера. Так появился и наш маяк, ставший культурным наполнением объекта.

Фото: Alterra Group

Управляющая компания

У Alterra Group есть глубокая экспертиза в facility management, ведь работать мы начинали именно как сервисная компания. К разработке концепции PORT привлекли сотрудников, ежедневно занимающихся эксплуатацией более 30 объектов компании. Еще при разработке проектных решений мы тщательно проработали схему движения по территории, систему контроля доступа и безопасности, автоматизацию и диспетчеризацию всех систем. У нас на территории есть водительские помещения, зоны для курения, сортировка мусора, автоматическое распознавание номеров авто и лиц. Сейчас мы разрабатываем мобильное приложение для коммуникации с резидентами. Предприниматели в PORT входят в клуб капитанов, цель которого — взаимодействие и общение. Всё это работает по принципу sharing economy. Управляющая компания открыто отчитывается перед резидентами о своих расходах, имеет фиксированную норму доходности и распределяет расходы между пользователями пропорционально площади помещений. Таким образом резиденты получают качественные услуги по цене, значительно ниже рыночной.

Красота

Миссия Alterra Group — наполнять пространство жизнью. Для нас главный принцип — строить красивые объекты, которыми мы будем гордиться, даже если такое решение снизит нашу прибыль, и в этом вопросе нет никаких компромиссов. Так что много времени и усилий уделяем архитектуре и дизайну нашего комплекса. Сейчас работаем над проектом установки на территориях PORTа арт-объектов. В нашем понимании складской комплекс — это не только утилитарные коробки, но и место, где приятно находиться, стимулирующее и радующее глаз. Мы верим в идеи и идейных людей, гордимся тем, что клиенты разделяют нашу философию и ценности, поэтому готовы вместе создавать инновационные комплексы, вдохновляющие человека на то, что он может делать гораздо больше.

По такому принципу работает и вся команда Alterra Group, которая отвечает на вызовы времени и делает больше ожидаемого. В результате массовой релокации предприятий на запад Украины возросла потребность в качественных складских и производственных площадях, в которых нуждаются компании с востока и севера нашего государства. Alterra Group приняла решение максимально ускорить строительство логистического центра PORT, чтобы предприниматели как можно скорее переехали в новые помещения и возобновили работу. Темпы выросли в полтора раза, но сохранено высокое качество выполнения строительных работ. Все очереди PORT планируется сдать в работу уже в декабре 2022 года. В компании уверены, что именно такие объекты, содержательные и наполненные идеями, станут достойной частью новой страны.