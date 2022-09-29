PORT — новая для Украины бизнес-модель организации логистического пространства
Alterra Group
Украинская девелоперская компания Alterra Group постоянно наращивает темпы строительства Львовского логистического центра PORT площадью 47 тысяч кв. м. Объект станет масштабным функциональным пространством для всех бизнесов. О четырех основных идеях, которые сделали его уникальным для украинского рынка, рассказывает основатель компании Дмитрий Ковальчук.
Дмитрий Ковальчук,
Бизнес-модель
Успешный украинский бизнес ментально не готов работать в складах, построенных в советское время
Учитывая наш опыт работы с более чем 400 арендаторами во всех регионах Украины, мы на «кончиках пальцев» чувствуем потребности рынка. Понимаем, что со стороны малого и среднего бизнеса есть неудовлетворенный спрос на складские помещения современного уровня. Успешный украинский бизнес ментально не готов работать в складах, построенных в советское время. В то же время, предприниматели чувствуют незакрытый гештальт — иметь собственные помещения. Чтобы удовлетворить эти потребности, мы интегрировали бизнес-модель девелоперов жилья в логистический комплекс и создали новую для Украины форму организации логистического пространства, позволяющую приобрести в собственность склад или производственное помещение площадью от 350 кв. м.
Комплексность и инфраструктура
Помните, как ретейл прошел путь трансформации от гастрономов к современным торговым пространствам, куда люди приезжают уже не просто что-нибудь купить, но и провести время? То же произошло и с офисами: вчера были обычные АПК, а сегодня — центры с заведениями питания, спортзалами, лаунж-зонами и зелеными двориками. Во всем мире общественные просторы становятся более мультифункциональными. Наша гипотеза состоит в том, что когда ретейл и офисы прошли этот путь, то теперь очередь за складами. PORT — единственный в Украине mixed-use логистический комплекс. Мы объединили на одной территории различные функции — производственные, торговые, офисные и рекреационные — благодаря интеграции пространства в единое целое. Так, в нашей инфраструктуре появились супермаркет, офисные помещения, отделения банка, аптека, заведения питания
Управляющая компания
У Alterra Group есть глубокая экспертиза в facility management, ведь работать мы начинали именно как сервисная компания. К разработке концепции PORT привлекли сотрудников, ежедневно занимающихся эксплуатацией более 30 объектов компании. Еще при разработке проектных решений мы тщательно проработали схему движения по территории, систему контроля доступа и безопасности, автоматизацию и диспетчеризацию всех систем. У нас на территории есть водительские помещения, зоны для курения, сортировка мусора, автоматическое распознавание номеров авто и лиц. Сейчас мы разрабатываем мобильное приложение для коммуникации с резидентами. Предприниматели в PORT входят в клуб капитанов, цель которого — взаимодействие и общение. Всё это работает по принципу sharing economy. Управляющая компания открыто отчитывается перед резидентами о своих расходах, имеет фиксированную норму доходности и распределяет расходы между пользователями пропорционально площади помещений. Таким образом резиденты получают качественные услуги по цене, значительно ниже рыночной.
Красота
Миссия Alterra Group — наполнять пространство жизнью. Для нас главный принцип — строить красивые объекты, которыми мы будем гордиться, даже если такое решение снизит нашу прибыль, и в этом вопросе нет никаких компромиссов. Так что много времени и усилий уделяем архитектуре и дизайну нашего комплекса. Сейчас работаем над проектом установки на территориях PORTа арт-объектов. В нашем понимании складской комплекс — это не только утилитарные коробки, но и место, где приятно находиться, стимулирующее и радующее глаз. Мы верим в идеи и идейных людей, гордимся тем, что клиенты разделяют нашу философию и ценности, поэтому готовы вместе создавать инновационные комплексы, вдохновляющие человека на то, что он может делать гораздо больше.
По такому принципу работает и вся команда Alterra Group, которая отвечает на вызовы времени и делает больше ожидаемого. В результате массовой релокации предприятий на запад Украины возросла потребность в качественных складских и производственных площадях, в которых нуждаются компании с востока и севера нашего государства. Alterra Group приняла решение максимально ускорить строительство логистического центра PORT, чтобы предприниматели как можно скорее переехали в новые помещения и возобновили работу. Темпы выросли в полтора раза, но сохранено высокое качество выполнения строительных работ. Все очереди PORT планируется сдать в работу уже в декабре 2022 года. В компании уверены, что именно такие объекты, содержательные и наполненные идеями, станут достойной частью новой страны.