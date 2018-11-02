Львовским аэропортом с начала года воспользовались почти полтора миллиона пассажиров

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Аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 43%
Фото:pixabay/Holgi

Аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 43%

Международный аэропорт Львов им.Данила Галицкого в январе-октябре 2018 года увеличил пассажиропоток на 46,3% - до 1,4 млн человек.

Об этом сообщил аэропорт на своей Facebook-странице.

По результатам деятельности аэропорта в октябре-2018 авиаперевозками воспользовалось 138,5 тыс. пассажиров (119,9 тыс. международных, 18,6 тыс. внутренних), что на 43,4% больше, чем в октябре-2017 (96,6 тыс.).

Количество совершенных в октябре рейсов достигло 1,3 тыс. (1,1 тыс. международных, 238 внутренних), что на 28% больше, чем в октябре прошлого года (1,1 тыс.).

При этом количество рейсов в январе-октябре возросло на 28% - с 10,1 тыс. до 12,9 тыс.

Напомним, что в январе-сентябре 2018 года пассажиропоток международного аэропорта Львов увеличился на 46,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1,2 млн пассажиров.

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова к юго-западу от центра города. Пропускная способность аэропорта составляет 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт может обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.

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