Львовский бизнесмен Дыминский выбыл из состава владельцев телеканала ZIK

Теперь конечными бенефициарами будут жена Петра Дыминского и его дочери

Бизнесмен Петр Дыминский выбыл из состава собственников ТРК Мост ТВ и Новые коммуникации, которые владеют лицензиями на вещание телеканала ZIK.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Теперь конечными бенефициарами будут Дыминская Елена Ивановна (жена Петра Дыминского), Дыминская Жанна Петровна, Дыминская Анастасия Петровна (дочери бизнесмена).

Кроме того, в Нацсовете рассказали об измениях в составе руководства ТРК. Так, директором вместо Игоря Туркевича стал Виктор Козий.

Туркевич вместе с Вадимом Заком выбыл из редакционного совета вещателей, в которую входят Козий, Тарас Смакула, Даниил Никуленко и Остап Дроздов.

Украинская правда ссылаясь на ZIK пишет, что смена руководства касалась лишь Мост ТВ, а директором Новых коммуникаций остается Игорь Туркевич.

Петр Дыминский - бывший народный депутат от Нашей Украины, один из самых влиятельных бизнесменов Львовщины.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Петр Дыминский, который является собственником ФК Карпаты собирается передать клуб в руки владельцу винниковского Руха Григорию Козловскому.

Также до этого, сообщалось, что накануне Карпаты объявили, что готовы продать 50 процентов своих акций за одну гривну.