Львовский аэропорт за полгода существенно увеличил пассажиропоток

Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого в январе-июне увеличил пассажиропоток на 50,9%, или на 219,9 тыс. пассажиров - до 651,5 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на Facebook-странице аэропорта.

В частности, количество выполненных рейсов увеличилось на 31,7%, или на 1,6 тыс. - до 6,9 тыс. рейсов в сравнении с 1-м полугодием 2017 года.

Международными рейсами воспользовались 557,1 тыс. пассажиров, что на 57,8% больше, чем в январе-июне 2017 года, внутренними - 94,4 тыс. пассажиров (+20,1%).

При этом, в июне аэропорт увеличил пассажиропоток на 50,2%, или на 58,1 тыс. пассажиров - до 173,8 тыс., а количество выполненных рейсов - на 30,3%, или на 370 - до 1,6 рейсов в сравнении с июнем 2017 года.

В целом, 154,8 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+55,6%), 19 тыс. пассажиров - внутренними рейсами (+17,3%).

Напомним, что в мае 2018 года аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 52,9% в сравнении с маем прошлого года - до 132,3 тыс. пассажиров.

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на юго-запад от центра города. Пропускная способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.