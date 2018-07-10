Львовский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров за день

Аэропорт Львов за один день смог обслужить почти 8 тыс. пассажиров, установив тем самым собственный рекорд.

Об этом заявила гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская в интервью Tvoemisto.tv.

Так, согласно озвученной информации, в минувший понедельник, 2 июля, воздушная гавань приняла и отправила 7 992 пассажиров. Этот показатель стал рекордным по пассажиропотоку за все время существования аэропорта.

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на юго-запад от центра города. Пропускная способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.

Напомним, аэропорт Львов имени Данила Галицкого в январе-июне увеличил пассажиропоток на 50,9%, или на 219,9 тыс. пассажиров - до 651,5 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.