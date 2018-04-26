Львовская кондитерская фабрика сократила прибыль в два раза

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Несмотря на уменьшение прибыли чистый доход компании вырос
Фото:brandpit

Несмотря на уменьшение прибыли чистый доход компании вырос

Львовская кондитерская фабрика Свиточ в 2017 году сократила чистую прибыль на 53,5% ( на 125,5 млн грн) в сравнении с 2016 годом -  до 109,1 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

При этом чистый доход предприятия вырос на 1,2% (26,2 млн грн) - до 2,3 млрд грн.

Отметим, что в 2016 году Свиточ сократил чистую прибыль на 13,6% (36,8 млн грн) - до 234,6 млн грн. Чистый доход уменьшился на 1,9% (43,4 млн грн) - до 2,2 млн грн.

Свиточ - кондитерская фабрика во Львове, одно из старейших предприятий в кондитерской отрасли Украины. 96,9% акций кондфабрики, зарегистрированной в форме публичного акционерного общества, принадлежит швейцарской компании Nestle, куда также входят предприятие Волыньхолдинг (фабрика Торчин),Техноком - производитель продуктов под названием Мивина.

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