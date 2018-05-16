Львовская компания договорилась о производстве автокресел для Mercedes

Львовская компания Бадер Украина – производитель кожаных сидений для автомобилей начинает сотрудничество с компанией Mercedes-Benz.

Об этом сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис, передает пресс-служба органа.

Для этого компания в апреле 2018 подписала контракт с Mercedes на пошив кожаных чехлов для таких моделей как Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-classe, которые будут в продаже на мировых рынках в января 2020 года.

Производство планируется начать с 2019 года. Бадер Украина ежедневно будет шить 200 комплектов салонов к этим автомобилям.

На предприятии уже работает более 3,8 тыс. сотрудников в двух подразделениях в г. Городок и с. Кожичи, вблизи Львова. К концу 2018 Бадер Украина намерена трудоустроить 500 работников. А в 2019 году компания планирует увеличить количество рабочих мест до 5,5 тыс.

Бадер Украина зарегистрирована в Городке в 2006 году, является филиалом Bader GmbH – одного из крупнейших мировых производителей автомобильной кожи премиум-сегмента. Основной вид деятельности Бадер Украина - производство кожи и кожаных изделий, их переработка, производство кожаных элементов, пошив кожаных сидений для Audi и BMW. Бадер Украина в 2016 году получила 532,7 млн грн чистого дохода (на 60,7% больше, чем годом ранее), и 21 млн грн чистой прибыли против 6,6 млн грн убытка годом ранее.

Бадер-Аунде Украина зарегистрирована в мае 2017 года.

Напомним, что 26 октября 2017 года компания Бадер-Аунде Украина ввела в эксплуатацию завод по пошиву чехлов для автомобильных сидений за 146 млн грн в селе Кожичи Яворовского района во Львовской области.