Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании. «Мы стали частью ТЦ Kent Station, где теперь можно сделать остановку на кофе и круассан со знакомым львовским вкусом… И это только начало. Уже в ноябре откроется еще одно заведение — в Таквиле, в Westfield Southcenter, крупнейшем торгово-развлекательном центре штата», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, это важный этап расширения сети в США. В 2024 году Lviv Croissants открыла заведение в Джорджии, этой осенью анонсировано открытие в Калифорнии, в ТЦ Quail Pointe, округ Сакраменто. По данным УРТЦ, договор аренды в Калифорнии уже подписан, однако открытие стоит ожидать не ранее чем через полгода.

По данным сайта компании, на европейский рынок бренд вышел в сентябре 2022 года.

Сейчас в сети — 178 заведений по всей Украине, 11 — в Польше и по одному — в Словакии и Чехии. В апреле 2025 года сеть Lviv Croissants открыла первое заведение в Южной Корее. Корейские франчайзи инвестировали в пекарню около $250 тыс., а общие вложения в открытие составили около $500 тыс.

Фото: Lviv Croissants

Ранее сообщалось, что украинская сеть ресторанов Lviv Croissants вышла на рынок пятой страны.