Луценко рассказал о роли бывшей компании Гонтаревой в выведении $1,5 млрд "денег Януковича"

Генеральная прокуратура не установила причастности инвестиционной группы ICU к выведению $1,5 млрд окружением беглого президента Виктора Януковича.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, передают Українські Новини.

По его словам, следствие провело проверку и допросило сотрудников инвесткомпании.

"В действиях брокера (ICU) нет нарушения действующего законодательства", - заявил Луценко.

Он отметил, что инвесткомпания не помогала окружению Януковича выводить средства за границу.

"ICU ничего не оформляла по выводу средств, они выходили преступным путем без каких-либо брокеров. Они даже ничего не оформляли по вводу средств. Они оформляли только покупку за средства, размещенные на счету Ощадбанка и других банков эмитированных государством Украина ценных бумаг, при этом получали установленную законом маржу", - цитирует его агентство Интерфакс-Украина.

Генпрокурор сообщил, что первоначально следствие хотело провести спецконфискацию средств в рамках приговора экс-и.о. премьер-министра Сергея Арбузова, но затем отказалось от этой идеи.

В итоге на данный момент вынесено около 30 приговоров гражданам, причастным к выведению $1,5 млрд окружения экс-президента.

При этом Луценко подчеркнул, что сейчас начата еще 1 экспертиза действий ICU в данной ситуации.

"Мы ожидаем ответ экспертизы, и по ее итогам будет принято решение: либо закрыть эпизод об ответственности сотрудников банков и брокерской компании ICU, либо предъявлять им подозрения и, возможно, обвинения", - сказал генпрокурор.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.

В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.

После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит 6,5% и 9,9% соответственно.

ICU, как и сама Гонтарева, имеют тесные связи с правительством Украины. Так, после вступления в должность президент Украины Петр Порошенко нанял ICU для продажи своих активов. В апреле 2016 года ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen.

В апреле 2017 года Гонтарева сообщила об уходе в отставку с поста главы НБУ. По состоянию на начало 2018 года она все еще пребывает в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

С 11 мая Нацбанком руководит Яков Смолий в качестве и.о. Ранее он занимал должность первого зампредправления центробанка.

10 января Al Jazeera опубликовала информацию, согласно которой украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

В ICU назвали эту информацию недостоверной.

Также в Национальном банке Украины ответили на расследование арабского издания Al Jazeera о том, что компания ICU помогала Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. В Нацбанке напомнили заявление Гонтаревой от 2016 года.

13 января, в ГПУ прокомментировали информацию о причастности компании Гонтаревой к выводу средств из Украины.