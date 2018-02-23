Луценко рассказал о допросе Гонтаревой и Коломойского

Генеральная прокуратура допросила главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву и бизнесмена Игоря Коломойского по делам Приватбанка.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью интернет-изданию Левый берег.

"У меня очень много вопросов к ней (Гонтаревой). Буквально недели 2 назад она давала многочасовые показания по другим делам. По поводу Приватбанка, Нацбанка, других банковских учреждений. Так же, как и (замглавы НБУ Екатерина) Рожкова", - сообщил он.

По словам Луценко, допрос проходил в посольстве Украины в Швейцарии.

Кроме того, он добавил, что в деле о $1,5 млрд конфискованных средств роль компании ICU расследована.

"С первого дня мы устанавливали роль брокера IСU, который был допрошен",- сказал генпрокурор. Имя брокера он не назвал и добавил, что Гонтарева им не была.

Напомним, катарский телеканал Al Jazeera обнародовал решение Краматорского районного суда, в котором подробно описывается схема вывода из Украины $1,5 млрд преступной организацией Януковича.

В частности, в судебном решении говорится, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

В ГПУ заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность данного документа.

При этом в НБУ прокомментировали расследование Al Jazeera о "деньгах Януковича и напомнили заявление Гонтаревой от 7 октября 2016 года относительно роли брокера и председателя лично при покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для компаний-нерезидентов.

В свою очередь, группа ICU, долей в которой ранее владела глава НБУ, подчеркивает законность своих действий в сопровождении сделок с Ощадбанком и кипрскими компаниями, которые издание Al Jazeera связало с выводом из Украины $1,5 млрд "денег Януковича".

Также ранее сообщалось, что НБУ нанял детективное агентство Kroll (Великобритания) и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в ПриватБанке, который должен определить масштаб возможных злоупотреблений.

Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний. ГПУ с 16 марта 2017 года проводит расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, совершивших растрату средств в особо крупных размерах.

Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский считает расследование "бредом".