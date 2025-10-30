С возможными инвестициями лично Путина. Лукойл нашел покупателя на свои международные активы

Об этом пишет Bloomberg. Лукойл, который является вторым по величине нефтепроизводителем в России, решил продать свои зарубежные активы после того, как в октябре 2025 года попал под санкции США.

Компания приняла предложение от Gunvor о покупке Lukoil International GmbH и обязалась не вести переговоров с другими потенциальными покупателями.

Сделка еще должна получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и другие необходимые разрешения.

Gunvor имеет давние связи с Россией. Один из ее соучредителей, Геннадий Тимченко, попал под санкции США еще в 2014 году после аннексии Крыма.

Американские власти тогда заявляли, что российский диктатор Владимир Путин имеет инвестиции в Gunvor, но компания это постоянно отрицала. Сейчас большая доля Gunvor принадлежит другому соучредителю — Торбьерну Торнквисту, который также является ее генеральным директором.

Lukoil International GmbH, штаб-квартира которой расположена в Вене, управляет более 100 дочерними компаниями в около 50 странах мира. В ее структуру входит и трейдинговая компания Litasco, работающая из Женевы и Дубая.

Зарубежные добывающие активы Лукойла включают доли в проектах в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Египте, ОАЭ и ряде африканских стран. В то же время на них приходится лишь около 5% общей добычи компании.

Одним из ключевых активов за пределами России является иракское месторождение West Qurna-2, в котором Лукойл владеет 75%.

Кроме того, компания имеет сеть из более 5 300 автозаправочных станций в 20 странах, в том числе в США, а также несколько нефтехимических заводов в Европе.

22 октября 2025 года Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Брюссель заявил, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний страны-агрессора могут иметь негативные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать.

При этом президент США Дональд Трамп решил надавить на Берлин. Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы крупной российской нефтяной компании Роснефть, что позволит временно освободить их от новых американских санкций. Администрация президента США Дональда Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставить ограниченную общую лицензию, которую нельзя будет продлить, для немецкой Роснефти (Rosneft Deutschland).

На этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины постепенно улучшаются после того, как Трамп ввел санкции против российской нефтяной сферы.

В свою очередь российский Лукойл заявил о намерении продать свои активы за рубежом после введения санкций США. Лукойл будет продавать активы на основании лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на прекращение деятельности.

В компании добавили, что планируют в случае необходимости подать заявку на продление срока действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.

Эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик Игар Тышкевич считает, что сворачивание активности Лукойла (если та уйдет к нероссийским компаниям) может очень больно ударить Кремлю. «РФ попытается сохранить контроль над активами Лукойла. Это уже будет не собственность Вагита Алекперова, но под управлением Кремля. В идеале», — отметил эксперт.

На этом фоне США временно исключили из-под санкций две немецкие «дочки» Роснефти.

Американский президент Дональд Трамп намерен довести дело до конца и ввести жесткие новые нефтяные санкции против РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер. «Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их выполнение. Возможно, именно это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении», — сказал Уитакер.

В свою очередь, санкции США против Роснефти возродили в Германии дискуссии о национализации бизнеса компании, в частности нефтеперерабатывающего завода, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива.