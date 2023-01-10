Русские уходят. Лукойл продал НПЗ в Италии, третий по мощности в Европе 10 января, 11:34 Лукойл продает НПЗ в Италии (Фото:gursesintour.com)

Дочка российской группы Лукойл, компания Litasco S.A. достигла соглашения о продаже НПЗ ISAB на Сицилии компании G.O.I. Energy Limited.

Сумма сделки не разглашается. Ее планируется закрыть до конца марта 2023 года после получения необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии, сообщает Интерфакс.

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«Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами, который обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала», — завили в Лукойл.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. В состав комплекса входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и три морских причала.

Лукойл стал единоличным владельцем комплекса ISAB в 2013 году.

Отмечается, что европейское эмбарго на морской импорт российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, осложнило ситуацию с обеспечением сырьем НПЗ ISAB, который зависел от морских поставок Лукойла.

Ранее сообщалось, что Евросоюз к началу 2023 года отказался от 90% российской нефти.

G.O.I. Energy — энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.