Братушки всадили «нож в спину». Болгария оштрафовала российский Лукойл на 100 млн евро 6 апреля, 17:14 Лукойл оштрафовали в Болгарии за нарушение антимонопольного законодательства (Фото:gursesintour.com)

Антимонопольный орган Болгарии оштрафовал российский Лукойл на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением путем ограничения доступа к складам и транспортной инфраструктуре.

Соответствующее решение вынесла болгарская Комиссия по защите конкуренции (КЗК), сообщает Европейская правда.

Расследование КЗК сосредоточилось на поведении компаний Лукойл Нефтехим Бургас и Лукойл Болгария и обнаружило, что группа нарушила закон, не предоставляя доступ импортерам и производителям моторных топлив к собственным складам.

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Также указывается, что Лукойл ограничил импорт морскими путями, блокируя склады, связанные с нефтетерминалами, а также не предоставляя доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.

«Это может привести к недопущению, ограничению или искажению конкуренции и затронуть интересы потребителей из-за ограничения импорта моторных топлив в страну», — заявили в КЗК.

Группа Лукойл владеет в Болгарии наиболее разветвленной инфраструктурой хранения и связанной с ней транспортной инфраструктурой и вместе с высокой долей на рынке хранения автомобильного горючего является доминирующим предприятием.

Однако КЗК установила, что группа использует стратегию, которая включает несколько антиконкурентных практик, которые при условии их последовательного и кумулятивного применения в течение более пяти лет создают барьеры для импорта горючего, полностью исключая его или делая его экономически неэффективным. Это позволяет Лукойлу сохранять свои лидерские позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли.

КЗК утверждает, что Лукойл злоупотребляет своим доминирующим положением как по национальному законодательству, так и по законодательству Евросоюза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может оказать существенное влияние на структуру торговли между странами-членами ЕС.

Как сообщалось, в феврале 2023 года КЗК уже штрафовала ведущего дистрибьютора и трейдера топлива страны — Лукойл-Болгария, дочку российской компании Лукойл, на $36,83 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.