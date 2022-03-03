Им есть что терять. Крупнейшая частная компания РФ выступила против войны в Украине
Вагит Алекперов, крупнейший акционер и глава компании Лукойл (Фото:Russian Council / Flickr)
Совет директоров Лукойла, крупнейшей частной компании РФ, призвал к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта» в Украине.
Компания выступила за разрешение ситуации с помощью переговоров, сообщает Интерфакс-Украина.
«Совет директоров ПАО Лукойл выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий в Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия», — сказано в заявлении компании.
В нем говорится, что совет директоров компании выступает за разрешение ситуации «дипломатическими средствами» с помощью переговоров.
Лукойл является крупнейшей частной российской компанией и вторым по величине производителем нефти в РФ. Крупнейший акционер и руководитель Лукойла — миллиардер Вагит Алекперов — также входит в совет директоров компании.
Как сообщалось, ранее о необходимости скорейшего завершения войны заявляли российские миллиардеры Олег Дерипаска, Олег Тиньков и Михаил Фридман.
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