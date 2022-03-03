Им есть что терять. Крупнейшая частная компания РФ выступила против войны в Украине 3 марта, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Вагит Алекперов, крупнейший акционер и глава компании Лукойл (Фото:Russian Council / Flickr)

Совет директоров Лукойла, крупнейшей частной компании РФ, призвал к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта» в Украине.

Компания выступила за разрешение ситуации с помощью переговоров, сообщает Интерфакс-Украина.

«Совет директоров ПАО Лукойл выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий в Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия», — сказано в заявлении компании.

В нем говорится, что совет директоров компании выступает за разрешение ситуации «дипломатическими средствами» с помощью переговоров.

Лукойл является крупнейшей частной российской компанией и вторым по величине производителем нефти в РФ. Крупнейший акционер и руководитель Лукойла — миллиардер Вагит Алекперов — также входит в совет директоров компании.

Как сообщалось, ранее о необходимости скорейшего завершения войны заявляли российские миллиардеры Олег Дерипаска, Олег Тиньков и Михаил Фридман.

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