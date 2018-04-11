Лоукостер Wizz Air решил удвоить частоту полетов между Львовом и Берлином

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Перелеты доступны для бронирования до конца октября

Перелеты доступны для бронирования до конца октября

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 18 июня удвоит частоту полетов на линии Львов-Берлин с двух до четырех в неделю.

Об этом свидетельствует обновленное расписание авиаперевозчика, передает avianews.com.

В компании отметили, что в дополнение к уже выполняемым сейчас рейсам в среду и воскресенье добавят рейсы в понедельник и пятницу. Перелеты доступны для бронирования до конца октября.

Напомним, Wizz Air запустила 26 марта три новых рейса из Львова. В частности, запущены два авиарейса в Польшу - в Гданьск и Катовице, а также в Германию - в Дортмунд.

Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 74 борта: 63 самолета Airbus A320 и 11 самолетов Airbus A321.

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