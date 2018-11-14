Лоукостер Wizz Air открыл новый международный рейс в Украину

13 ноября впервые в истории международного аэропорта Харьков открылось регулярное авиасообщение с Великобританией. Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейс по маршруту Харьков-Лондон.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Перелеты осуществляются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. По некоторым неделям – два раза, кроме четверга. Время вылета из Харькова – 13:15. Время пути составляет 3 часа 55 минут.

Стоимость в одну сторону без багажа начинается от 609 грн. Перелеты в Лондон – уже пятое из шести новых направлений, которые авиакомпания Wizz Air открывает совместно с аэропортом Харьков в 2018 году. До этого открылись регулярные рейсы в Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав. Шестым направлением станет Вена, куда из Харькова можно будет летать уже с 25 ноября 2018 года.

Wizz Air – один из крупнейших лоукостеров Европы. Выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам из 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевез на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.

До конца года начнутся полеты самолетов лоукостера из Львова в Франкфурт-Хан – с 14 декабря по понедельникам и пятницам, а с 2019 года – по средам и воскресеньям.