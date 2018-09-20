Лоукостер Wizz Air будет чаще летать в Украину из-за закрытия базы в Польше

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Wizz Air добавит рейсы в Украину

Wizz Air добавит рейсы в Украину

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air увеличит частоту полетов по двум маршрутам в Украину в рамках оптимизации своей деятельности в Польше, которая предусматривает закрытие базы в Познани.

Изменения вступят в силу с 30 марта 2019 года, пишет отраслевой портал avianews.

В результате этого освободившееся воздушное судно Airbus A320 будет перенаправлено на базу в Гданьск, которая расширится до семи A320. Это позволит авиаперевозчику открыть новые маршруты из этого польского города, а также увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.

В частности, с 31 марта 2019 года Wizz Air увеличит частоту выполнения рейсов на линии Гданьск-Киев с двух то трех раз в неделю и на линии Гданьск-Львов с двух до четырех раз в неделю.

В конце августа в Wizz Air объявили о намерении увеличить базу в аэропорту Киев в Жулянах с трех до четырех самолетов с 1 марта 2019 года и открытии пяти новых маршрутов из Киева и Львова.

Wizz Air – крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы из 142 аэропортов в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 100 самолетов Airbus A320 и Airbus A321, размещенных на 25 базах в 14 странах.

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