Лоукостеру SkyUp позволили осуществлять новые рейсы на регулярной основе Сегодня, 11:27 3 Цей матеріал також доступний українською Лоукостер SkyUp Airlines будет осуществлять новые рейсы Фото SkyUp Airlines via Facebook

Государственная авиационная служба Украины предоставила права украинской авиакомпании SkyUp на эксплуатацию ряда воздушных линий - в Черногорию, Чехию и Израиль.

Об этом сообщили в пресс-центре Госавиаслужбы.

С 31 марта 2019 SkyUp будет летать из Киева (по три рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория) и в Карловы Вары (Чехия); из Львова, Харькова, Одессы (по три рейса в неделю) - в Прагу (Чехия); из Харькова (два раза в неделю) в Тель-Авив (Израиль).

Кроме того, SkyUp получил право увеличить количество регулярных рейсов из Киева: в Аликанте (Испания) - с двух до трех рейсов в неделю; в Батуми (Грузия) - с трех до десяти рейсов; в Бургас (Болгария) - с трех до пяти рейсов; в Ларнаку (Кипр) - с трех до пяти рейсов в неделю.

Ранее в декабре авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка.

На странице украинской лоукостера в Facebook сообщается, что перелеты в аэропорт Пальма-де-Майорка стартуют с 2 июня 2019 года.

Кроме того, в ноябре авиаперевозчик получил разрешение на выполнения трех рейсов в неделю из Киева в Абу-Даби, Попрад и Харьков и двух рейсов в неделю из Киева в Софию.

Также Госавиаслужба удовлетворила запрос SkyUp на выполнение чартерных рейсов из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова, Львова, Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы на курорты Египта, Финляндии, Индии и Шри-Ланки.



Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацький. Основателем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) на 189 мест 2013 выпуска. В 2018 году флот планировалось увеличить до пяти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на три судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, которое придет на смену Боинга 737NG). В 2019 планируется увеличить количество бортов до восьми.