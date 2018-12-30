Лоукостеру SkyUp позволили осуществлять новые рейсы на регулярной основе
Государственная авиационная служба Украины предоставила права украинской авиакомпании SkyUp на эксплуатацию ряда воздушных линий - в Черногорию, Чехию и Израиль.
Об этом сообщили в пресс-центре Госавиаслужбы.
С 31 марта 2019 SkyUp будет летать из Киева (по три рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория) и в Карловы Вары (Чехия); из Львова, Харькова, Одессы (по три рейса в неделю) - в Прагу (Чехия); из Харькова (два раза в неделю) в Тель-Авив (Израиль).
Кроме того, SkyUp получил право увеличить количество регулярных рейсов из Киева: в Аликанте (Испания) - с двух до трех рейсов в неделю; в Батуми (Грузия) - с трех до десяти рейсов; в Бургас (Болгария) - с трех до пяти рейсов; в Ларнаку (Кипр) - с трех до пяти рейсов в неделю.
Ранее в декабре авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка.
На странице украинской лоукостера в Facebook сообщается, что перелеты в аэропорт Пальма-де-Майорка стартуют с 2 июня 2019 года.
Кроме того, в ноябре авиаперевозчик получил разрешение на выполнения трех рейсов в неделю из Киева в Абу-Даби, Попрад и Харьков и двух рейсов в неделю из Киева в Софию.
Также Госавиаслужба удовлетворила запрос SkyUp на выполнение чартерных рейсов из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова, Львова, Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы на курорты Египта, Финляндии, Индии и Шри-Ланки.
Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацький. Основателем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.
Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) на 189 мест 2013 выпуска. В 2018 году флот планировалось увеличить до пяти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на три судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, которое придет на смену Боинга 737NG). В 2019 планируется увеличить количество бортов до восьми.