Лоукостер SkyUp получил разрешения на новые авиарейсы

Государственная авиационная служба Украины одобрила все заявки лоукостера SkyUp на выполнение регулярных и чартерных рейсов.

Об этом говорится в информационном бюллетене Комиссии по итогам заседания 29 октября.

Так, SkyUp разрешили регулярно летать по три раза в неделю из Киева в Харьков, Попрад и Абу-Даби, а также два раза в неделю из Киева в Софию.

Также Комиссия удовлетворила запрос SkyUp на выполнение чартерных рейсов из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова, Львова, Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы на курорты Египта, Финляндии, Индии и Шри-Ланки.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий. Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) на Y189 мест 2013 года выпуска. В 2018 году флот будет увеличен до пяти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на три судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боингу 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до восьми.

Напомним, что в конце октября SkyUp запустил продажи билетов по лоукост-концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года. Также авиакомпания получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.