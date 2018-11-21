Лоукостер SkyUp начал продажу билетов на летние рейсы

Украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов на новые летние направления.
Об этом сообщается на Facebook-странице авиакомпании.
Так, лоукостер запустил продажу билетов на рейсы Киев-Одесса и Одесса-Харьков. Стоимость билетов на внутренние рейсы начинается от 496 грн.
Согласно расписанию авиаперевозчика, полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня следующего года.
Кроме того, SkyUp начал продажу билетов на международные рейсы:
- Киев - Батуми - от 1 527 грн
- Киев - Ларнака - от 1 527 грн
- Киев - Римини - от 2 638 грн
- Киев - Неаполь - от 2 638 грн
- Киев - Сицилия (Катания) - от 2 638 грн
- Киев - Аликанте - от 2 499 грн
- Киев - Тенерифе - от 5 164 грн
Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.
Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.
Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) вместительностью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.
Напомним, что в декабря 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью дальнейшего дозаказа еще пяти.
В мае SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. А уже в июне комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинской лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.
2 октября, SkyUp получила сертификат ТСО, что позволяет осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.
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