Лоукостер SkyUp начал продажу билетов на летние рейсы

Украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов на новые летние направления.

Об этом сообщается на Facebook-странице авиакомпании.

Так, лоукостер запустил продажу билетов на рейсы Киев-Одесса и Одесса-Харьков. Стоимость билетов на внутренние рейсы начинается от 496 грн.

Согласно расписанию авиаперевозчика, полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня следующего года.

Кроме того, SkyUp начал продажу билетов на международные рейсы:

Киев - Батуми - от 1 527 грн

Киев - Ларнака - от 1 527 грн

Киев - Римини - от 2 638 грн

Киев - Неаполь - от 2 638 грн

Киев - Сицилия (Катания) - от 2 638 грн

Киев - Аликанте - от 2 499 грн

Киев - Тенерифе - от 5 164 грн

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) вместительностью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

Напомним, что в декабря 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью дальнейшего дозаказа еще пяти.

В мае SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. А уже в июне комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинской лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

2 октября, SkyUp получила сертификат ТСО, что позволяет осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.