Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ІТ-единорогов
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
Ярослава Авраменко
Что делать заемщикам во время военного положения

Локомотив General Electric отправился в первый полноценный рейс с грузом

Сегодня, 16:49
10
Цей матеріал також доступний українською

Локомотив GE Evolution

Фото: Євген Кравцов/Facebook

В четверг, 13 декабря, новый локомотив General Electric ТЕ33АС отправился в первый полноценный рейс с грузом железной руды для мариупольских предприятий.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Локомотив с грузом отправился в рейс около 13:00, он везет 3824 тонны руды в мариупольских предприятий.

"Это исторический рейс для всей украинской железной дороги. Новая тяга - надежная, эффективная, экономичная в работе, экологическая и комфортная для машинистов. Один новый локомотив будет экономить компании около 10 млн грн в год", - написал Кравцов в Facebook.

Кравцов добавил, что сегодня уже 20 локомотивов серии GE Evolution находятся в Украине, восемь - доукомплектованы и выходят в работу, еще 12 Украина ожидает до конца года.

12 интересных фактов о локомотив General Electric Тризуб

"Мы довольны тестовыми результатами новых тепловозов GE. Первые локомотивы уже направили возить сырье в направлении меткомбинатов Мариуполя неэлектрифицированным участком Комыш- Заря - Волноваха. Также отправим локомотивы на важную линию в Николаевский порт, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна в этот пиковый период", - отметил Кравцов.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. В будущем локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

Теги:   General Electric Укрзализныця

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
779
Геннадий Васюков - фото
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ІТ-единорогов
38
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
8
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5277
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
4565
Дмитрий Лисицкий - фото
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы
2039
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15773
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7102
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7029

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 16:49

Локомотив General Electric отправился в первый полноценный рейс с грузом в Мариуполь
События

Сегодня, 16:48

Суд заочно приговорил к шести годам тюрьмы священника УПЦ МП, который мешал украинским военным
Страны

Сегодня, 16:47

Трамп отреагировал на приговор своему экс-адвокату Коэну

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться