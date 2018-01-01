Локомотив General Electric отправился в первый полноценный рейс с грузом Сегодня, 16:49 10 Цей матеріал також доступний українською Локомотив GE Evolution Фото: Євген Кравцов/Facebook

В четверг, 13 декабря, новый локомотив General Electric ТЕ33АС отправился в первый полноценный рейс с грузом железной руды для мариупольских предприятий.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Локомотив с грузом отправился в рейс около 13:00, он везет 3824 тонны руды в мариупольских предприятий.

"Это исторический рейс для всей украинской железной дороги. Новая тяга - надежная, эффективная, экономичная в работе, экологическая и комфортная для машинистов. Один новый локомотив будет экономить компании около 10 млн грн в год", - написал Кравцов в Facebook.

Кравцов добавил, что сегодня уже 20 локомотивов серии GE Evolution находятся в Украине, восемь - доукомплектованы и выходят в работу, еще 12 Украина ожидает до конца года.

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"Мы довольны тестовыми результатами новых тепловозов GE. Первые локомотивы уже направили возить сырье в направлении меткомбинатов Мариуполя неэлектрифицированным участком Комыш- Заря - Волноваха. Также отправим локомотивы на важную линию в Николаевский порт, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна в этот пиковый период", - отметил Кравцов.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. В будущем локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.