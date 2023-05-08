Хотят привлечь $2 млрд. Логистический бизнес Alibaba может выйти на IPO 8 мая, 17:52 Скорее всего IPO пройдет в начале 2024 года (Фото:Reuters)

Логистическое подразделение Alibaba, Cainiao Network Technology может выйти на гонконгскую биржу в начале 2024 года. Cainiao уже начала подготовку к IPO и надеется привлечь с его помощью до $2 млрд.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Cainiao уже начала подготовку к проведению первичного публичного размещения.



Скорее всего, IPO пройдет в начале 2024 года, однако пока условия первичного размещения обсуждаются и могут измениться. В Cainiao заявили агентству, что не будут комментировать рыночные спекуляции, в Alibaba также отказались от комментариев.

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Ранее Bloomberg сообщал, что международное подразделение Alibaba по онлайн-торговле Alibaba International Digital Commerce Group (IDCG), в которое входят AliExpress и Lazada, изучает возможность проведения IPO в США, оно также может произойти в 2024 году.

Cainiao была создана в 2013 году. Alibaba стала одним из сооснователей компании, а через несколько лет нарастила свою долю в ней с 47% до 67% и получила контроль над компанией. Cainiao ранее отчиталась, что ее выручка за девять месяцев, завершившихся в декабре 2022 года, увеличилась более чем на 20% b составила $6,07 млрд. На компанию приходится 6% всей выручки Alibaba.

Alibaba в конце марта объявила о разделении бизнеса на шесть подразделений. Они будут самостоятельно привлекать средства и планировать первичные размещения акций.