Трагедия, которую невозможно оправдать. Один из богатейших россиян Владимир Лисин высказался о войне в Украине 8 марта, 10:04 Цей матеріал також доступний українською Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (Фото:Металлоснабжение и сбыт)

Совладелец российской горно-металлургической группы НЛМК Владимир Лисин назвал смерти в Украине — трагедией. И призвал к мирному дипломатическому решению.

Владимир Лисин, председатель совета директоров и основной владелец горно-металлургической группы НЛМК (Россия) через через страницы группы в соцсетях обратился к сотрудникам компании.

«В первую очередь, я хотел бы выразить глубочайшее сочувствие всем жертвам вооруженного конфликта в Украине, семьям и родственникам погибших. Потерянные жизни всегда огромная трагедия, которую невозможно оправдать», — такими словами начинается обращение Лисина. Отметим, что в РФ запрещено называть события в Украине войной. Но при этом совладелец НЛМК и не назвал их «спецоперацией».

Он убежден, что мирное дипломатическое разрешение всегда предпочтительнее применения силы. Лисин напомнил, что производственные мощности НЛМК расположены на трех континентах.

«В условиях этих событий наша компания сталкивается с серьезными изменениями в операционной среде», — написал Лисин. Он признает, что ситуация продолжает стремительно развиваться. И что нужно адаптировать бизнес НЛМК к новым условиям.

В частности, выполнять обязательства перед клиентами, сохранять рабочие места и т. д. «Разрабатываем пакет мер поддержки для наших сотрудников», — указал Лисин.

Ранее с подобными обращениями уже выступили российские миллиардеры Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алексей Мордашов.

В рейтинге российского Forbes Владимир Лисин в 2021 году занимал третье место среди богатейших граждан России с состоянием $26,2 млрд.

6 марта 2022 года сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте российских горно-металлургических компаний: Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, ВСМПО-Ависма.



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