Кроме городов, где идут бои. Сервис доставки лекарств Liki24 возобновил работу по всей Украине 18 апреля, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Антон Авринский, основатель сервиса электронной торговли медицинскими препаратами Liki24 (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Сервис Liki24.com возобновил доставку 15,7 тыс. наименований медпрепаратов практически во все города Украины, кроме тех, где ведутся активные боевые действия.

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Как отметили в компании, нарушение цепей поставок привело к тому, что многие аптеки закрылись.

«Например, в Киеве из 2 тыс. аптек в первые недели войны работала только каждая десятая. По информации Всемирной организации здравоохранения, половина аптек прекратила функционировать из-за полномасштабного вторжения РФ, а многие медицинские работники были перемещены или не смогли работать», — сообщили в пресс-службе сервиса.

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В компании добавили, что Liki24.com создала логистический центр в Хмельницком и наладила доставку по всей Украине. Заказы можно сделать через сайт сервиса или мобильные приложения. Ассортимент товаров превышает 15,7 тыс. наименований.

«Мы комплектуем заказы и отправляем их на отделения наших партнеров — Новой Пошты и Укрпошты. Доставка возможна даже в самые отдаленные уголки Украины, за исключением тех мест, где сейчас ведутся активные боевые действия», — отметил СЕО и соучредитель Liki24.com Антон Авринский.

Кроме того, в некоторых городах доступна курьерская экспресс-доставка. Адресную доставку можно заказать в Киеве, Виннице, Днепре, Каменском, Кропивницком, Львове, Полтаве, Кременчуге, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Каменец-Подольском, Черновцах, Кривом Роге, Черкассах, а также в Обухове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе.

Через сервис Liki24.com можно также получить гуманитарную помощь, переданную из Европы: обезболивающие, антисептики, лекарства для ЖКТ, витамины, предметы гигиены для женщин и детей.

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Liki24.com — международная компания с украинскими корнями, основанная в 2017 году, платформа для поиска, сравнения цен, заказа и доставки лекарств из аптек.

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