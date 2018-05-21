lifecell запустит новую услугу в поездах Интерсити

Тестовый период работы платформы в одном поезде продлится два месяца

Один из крупнейших мобильных операторов в Украине – lifecell совместно с сервисом онлайн-кинотеатров Megogo планируют запустить Wi-Fi-сервис Портал кинопутешествий для пассажиров скоростных поездов Интерсити в третьем квартале 2018 года.

Об этом сообщила в компании, передает Интерфакс-Украина.

Так, пилотный запуск сервиса стартовал 19 мая для пассажиров поезда №743, следовавшего по маршруту Киев - Львов. Пассажиры получили тестовый бесплатный доступ к просмотру фильмов и мультфильмов из подборки Megogo на собственных гаджетах через специальное Wi-Fi-подключение или с помощью QR-кода. Максимальная скорость при просмотре - 179 Мбит/с.

Тестовый период работы платформы в одном поезде продлится два месяца. После этого lifecell планирует расширить новый сервис и на другие рейсы Интерсити, пассажирам будет предложен более широкий функционал, включающий доступ к аудио и электронным книгам, играм, музыке.

lifecell (Лайфселл) – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.