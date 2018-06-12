lifecell запустил новую услугу для корпоративных клиентов

Мобильный оператор компания lifecell совместно с сервисом аналитики звонков Ringostat запустил услугу интеллектуальной обработки звонков для корпоративных клиентов в рамках сервиса Единая сеть FMC.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В компании отмечают, что теперь клиент может выбрать корпоративные GSM номера lifecell, для которых все входящие и исходящие звонки будут проходить через виртуальную АТС Ringostat и автоматически фиксироваться в журнале звонков. "Это особенно применимо для компаний, в которых часть менеджеров работает вне офиса или есть много филиалов", - говорится в сообщении.

Также среди новых функций – фиксация в журнале звонков АТС Ringostat даты и времени звонка, его статуса (принят, пропущен, голосовая почта и т. д.), длительности, входящий номер и номер, на который звонили, также автоматически происходит аудиозапись разговора.

При этом фиксация происходит незаметно как для звонящего, так и для сотрудника компании, а также не влияет на качество связи, добавили в lifecell.

Кроме того, можно скрыть все прямые номера менеджеров. В этом случае при исходящих звонках от менеджера клиенту всегда будет отображаться единый номер компании. При входящих звонках также можно настроить систему добавочных номеров для сотрудников.

Также отмечается, что сервис Единая сеть FMC объединяет телефонные линии фиксированной и мобильной связи всех офисов в одну корпоративную сеть. При этом клиентам предоставляется внутренняя короткая нумерация.

lifecell (Лайфселл) – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.

Напомним, что lifecell за первые три месяца 2018 года (январь-март) увеличил чистый убыток на 29,2% – до 178,2 млн грн со 137,9 млн грн за соответствующий период 2017 года.