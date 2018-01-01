lifecell существенно повысил стоимость мобильных тарифов Сегодня, 12:20 30 Цей матеріал також доступний українською Изменения коснутся более половины существующих тарифных планов

Оператор мобильной связи компания lifecell существенно повысит стоимость более половины существующих тарифов и переводит ряд абонентов на новые более высокие тарифы.

Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Изменения коснутся более половины существующих тарифных планов.

"В основном это будет рост на 25-30 грн. И только в некоторых – от 40 до 75 грн", – сообщили в компании агентству Интерфакс-Украина.

В lifecell отметили, что это изменение цен – первое существенное повышение тарифов за последние два года. И что происходит оно "в соответствии с рыночно обусловленными общими экономическими факторами".

Для примера, согласно полученным абонентами сообщениям, с 12 декабря тарифы Лайфхак 2018 (150 мин и 20 ГБ за 99 грн) и Лайфхак Плюс 2018 (300 мин и 30 ГБ за 149 грн) оператор предлагает заменить на Лайфхак (150 мин и 20 ГБ 3ф 175 грн), при этом подключение и миграция на тарифные планы Лайфхак 2018 будет недоступна. До 31 января 2019 года абонент может бесплатно перейти на любой другой тариф, открытый для подключения или же перейти на контрактный план Лайфхак Контракт с абонплатой 125 грн/мес. После 25 января стоимость перехода на другой тарифный план будет составлять 50 грн.

"lifecell предлагает различные тарифы по цене и наполнению, учитывающие профиль абонента. Хотим отметить, что в потребительской корзине расходы на мобильную связь продолжают оставаться очень низкими в сравнении с другими расходами, в частности, на общественный транспорт, продукты питания, коммунальные платежи, бензин и т.д... В Украине все еще один из самых низких в мире уровень цен на мобильную связь. Но качество связи и мобильного интернета не очень уступает многим европейским столицам, а иногда даже и лучше. И точно значительно дешевле. И при этом инвестиции в развитие инфраструктуры стремительно росли в последние годы, начиная с появления 3G в стране, и с запуском LTE", – отметили в lifecell.

Ранее украинские операторы и провайдеры неоднократно жаловались на слишком низкий доход на одного абонента, обусловленный длительным применением на рынке ценовой борьбы за абонента и т.н. нулевыми тарифами.

Ранее мобильный оператор Vodafone Украина заявил, что с 1 декабря 2018 года перезапустит линейку тарифов Vodafone Red Business для контрактных абонентов с увеличением количества включенного в пакеты трафика и стоимости на 9-43%.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины. Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора Астелит, позднее переименованного в lifecell.

В январе-сентябре 2018 года оператор увеличил чистый убыток на 76% – до 570,5 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доход компании за девять месяцев возрос на 6,8% – до 3,8 млрд грн, показатель EBITDA вырос на 68,7% – до 1,7 млрд грн, в то же время маржа EBITDA увеличилась на 16 процентных пунктов и составила 43,6%. В третьем квартале 2018 года активная трехмесячная абонентская база оператора lifecell сократилась на 7,3% на годовой основе – до 7,6 млн абонентов, что в компании продолжают объяснять уменьшением количества пользователей нескольких SIM-карт.