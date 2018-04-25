lifecell стал еще более убыточным и потерял абонентов

Активная абонентская база lifecell за первые три месяца 2018 года сократилась на 8,9%

Один из крупнейших мобильных операторов – lifecell за первые три месяца 2018 года (январь-март) увеличил чистый убыток на 29,2% – до 178,2 млн грн со 137,9 млн грн за соответствующий период 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные финансового отчета турецкой материнской компании Turkcell, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, выручка оператора в первом квартале возросла на 2,3% – до 1,21 млрд грн, показатель EBITDA – на 57,9%, до 504,9 млн грн. В то же время маржа EBITDA увеличилась на 14,7 процентных пункта – до 41,8%.

Активная абонентская база lifecell за первые три месяца 2018 года сократилась на 8,9% в сравнении с первым кварталом прошлого года и составила 7,7 млн пользователей. Из них 3,8 млн абонентов – пользователи 3G.

Средний доход на одного абонента (ARPU) активной абонбазы возрос на 18,7% – до 51,4 грн.

Капитальные инвестиции оператора за указанный период составили 2,59 млрд грн, что в 10,9 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Рост капитальных инвестиций произошел вследствие участия компании последовательно в двух тендерах на 4G частоты.

Кроме того, в январе-марте 2018 года использование данных на 3G-пользователями lifecell увеличилось на 73% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а проникновение смартфонов в сети оператора составило 70% по состоянию на конец первого квартала 2018 года.

Увеличение доходов компании объясняется ростом доходов от мобильных данных на фоне возросшего числа пользователей мобильного интернета и количества потребления данных в целом.

lifecell (Лайфселл) – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее комапния Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.