Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Ксения Прожогина
Нужны ли большим компаниям выпускники ПТУ
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
Федор Мешков
Как реструктурировать банковские кредиты
Томас Штюмер
Как вести бизнес по-европейски

lifecell решил закрыть два тарифа

Сегодня, 10:08
361
Цей матеріал також доступний українською

Компания решила перевести клиентов на новую линейку Лайфхак

Фото: pixabay

Крупный мобильный оператор lifecell решил с 12 декабря закрыть два тарифа - Лайфхак 2018 и Лайфхак 2018 Плюс.

Об этом компания уведомила своих абонентов, пишет издание liga.net.

Абонентская плата в этих тарифах составляла 99 грн и 149 грн соответственно. Первый тариф предусматривал 20 Гб трафика, а второй - 30 Гб.

Компания решила перевести клиентов на новую линейку Лайфхак, где абонплата составляет 149 грн (Лайфхак) и 225 грн (Лайфхак Плюс). Объем интернет-трафика в них не изменился. При этом добавилось количество и объем дополнительных услуг.

lifecell также порекомендовал абонентам старого Лайфхака переходить на Лайфхак Контракт. Его абонплата составляет 125 грн.

lifecell – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

Теги:   Мобильный оператор Мобильный Lifecell Тарифы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Ксения Прожогина - фото
Ксения Прожогина
Нужны ли большим компаниям выпускники ПТУ
3
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
11176
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7020
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Военное положение. Итоги для экономики
5770
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
11176
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7099

Последние новости

Страны

Сегодня, 11:13

Во Франции Желтые жилеты призвали правительство уйти в отставку и назначить премьером экс-начальника Генштаба
Финансы

Сегодня, 11:10

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки
Компании/Рынки

Сегодня, 11:07

В Борисполе тестируют часть терминала D