lifecell решил закрыть два тарифа Сегодня, 10:08 361 Цей матеріал також доступний українською Компания решила перевести клиентов на новую линейку Лайфхак Фото: pixabay

Крупный мобильный оператор lifecell решил с 12 декабря закрыть два тарифа - Лайфхак 2018 и Лайфхак 2018 Плюс.

Об этом компания уведомила своих абонентов, пишет издание liga.net.

Абонентская плата в этих тарифах составляла 99 грн и 149 грн соответственно. Первый тариф предусматривал 20 Гб трафика, а второй - 30 Гб.

Компания решила перевести клиентов на новую линейку Лайфхак, где абонплата составляет 149 грн (Лайфхак) и 225 грн (Лайфхак Плюс). Объем интернет-трафика в них не изменился. При этом добавилось количество и объем дополнительных услуг.

lifecell также порекомендовал абонентам старого Лайфхака переходить на Лайфхак Контракт. Его абонплата составляет 125 грн.

lifecell – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.