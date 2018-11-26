lifecell рассказал о сложностях с покупкой оператора фиксированной связи

Оператор будет рассматривать все возможности, появляющиеся на рынке

Один из крупнейших мобильных операторов Украины - компания lifecell планирует приобрести оператора фиксированных сетей и верит в конвергенцию этих сетей с мобильными.

Об этом заявил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

"Это не секрет, что мы тратим много времени и усилий, рассматривая каждую компанию. Конвергенция фиксированных и мобильных сетей - это реально. Это один из лучших способов предоставления услуг клиентам", - рассказал он.

При этом, существуют преувеличены ожидания, говорит Языджи.

"Они ожидают более высокие цены за продажу своей собственности. Но мы их собственность оцениваем несколько ниже. К сожалению, мы до сих пор не пришли к согласию, однако рассматриваем все возможности, появляющиеся на рынке", - подчеркнул директор lifecell.

Напомним, что еще в августе прошлого года компания анонсировала планы по покупке ряда украинских операторов связи.

lifecell (Лайфселл) - входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит изменила бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, в компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинского Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.