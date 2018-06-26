Lifecell рассказал, когда запустит в Украине 4G сразу в 200 городах

Один из крупнейших мобильных операторов Украины – lifecell – 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4,5G (LTE Advanced Pro) в диапазоне 1800 Мгц в 232 населенных пунктах Украины.

Об этом заявил директор мобильной сети lifecell Махмут Ерюретен, передает агентство Интерфакс-Украина.

"С 1 июля наша лицензия начинает работать. Мы готовы представлять услуги в 4,5G в 232 населенных пунктах Украины", - сказал он.

Он также уточнил, что до конца года компания намерена охватить 15 млн населения страны данной услугой.

По его словам, компания вводит в эксплуатацию новые базовые станции для предоставления таких услуг.

"Объем передаваемой информации будет более мощным. Эти станции построила наша команда инженеров", - добавил он.

Как уточнил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи, данный стандарт связи будет представлен в 17 областях Украины.

По словам Ерюретена, инвестиции компании в запуск 4,5G составили $45 млн. К концу года планируется вложить еще $40 млн.

Параллельно с запуском нового стандарта интернет-услуг компания в сотрудничестве с General Mobile выведет на рынок два смартфона.

"Мне очень приятно, что мы входим на рынок Украины совместно с lifecell. Уже в 33 странах мы вместе смогли ввести эру 4G", - сказал глава правления General Mobile Себахаттин Яман.

По его словам, General Mobile заходит на рынок Украины эксклюзивно с lifecell.

"Телефоны можно будет купить в больших магазинах, а также в ряде розничных магазинов, однако пока не скажу, в каких именно", - сказал Яман.

Он сообщил о планах продать телефоны для 100 тыс. пользователей и увеличить этот показатель до 1 млн к концу 2019 года.

Ранее другой мобильный оператор – Vodafone заявлял, что также начнет запуск сети 4G с 1 июля.

Напомним, что 6 марта 2018 года состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone - 1,8 млрд грн, а lifecell - 795 млн грн.

30 марта Vodafone запустил 4G-связь в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины.

При этом, два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.