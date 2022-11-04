Почему лицензионные казино лучше для игрока 4 ноября, 16:30 Новости компаний cleack.com

В Украине действует закон, который разрешает работу азартных заведений. В законе четко прописано, где можно открывать слот-залы, порядок работы, а также, кто имеет право посещать казино. У простого клиента возникает вопрос, а почему лицензионные казино лучше для обычного игрока, и чем они отличаются от пиратских или нелегальных клубов?

Правила ответственной игры

Лицензионные казино обязаны придерживаться правил ответственной игры, некоторые пункты содержат достаточно жесткие условия:

Запрет на вход и регистрацию лиц, младше 21 года. Видео дня Нельзя использовать кредитные средства. Блокировка аккаунта по требованию владельца или родственников. Владельцам запрещается использовать алкогольные напитки в качестве бесплатных бонусов в наземных игровых залах.

Это далеко не полный перечень условий. На пиратских ресурсах, действующих нелегально, или по международным лицензиям, зарегистрироваться мог любой желающий. В большинстве таких сайтов не нужно проходить верификацию личности, подтверждать возраст и право владения банковским счетом.

Лучше качество игровых автоматов

На нелегальных сайтах используется незаконное программное обеспечение, которое создано сторонними лицами, не имеющим никакого отношения к официальным производителям.

Такие эмуляторы не только имеют низкий процент RTP, но и нестабильно работают на компьютерах и мобильных устройствах. Лицензионные залы и онлайн казино предлагают только сертифицированные слот-машины, которые прошли официальную сертификацию КРАИЛ в Украине.

Фото: cleack.com

Честные и справедливые выплаты

Лицензионные казино обладают большим потенциалом. Игроку гарантируется выплаты даже крупных выигрышей. Для таких случаев у каждого заведения, включая онлайн казино, имеется страховой депозит размером в несколько десятков миллионов гривен. Единственным недостатком законных клубов является выплаты исключительно на банковские карты. Однако, со временем власти обещают разрешить использовать криптовалюту и иностранные платежные системы.

Мобильные приложения и свободный доступ

Ни у одного пиратского казино нет мобильного приложения или даже версии для просмотра на телефонах и планшетах. Как правило, нелегальные ресурсы имеют простой интерфейс с минимальным количеством элементов.

Другое дело, лицензионные казино, тут игрок получает лучшее обслуживание и высокое качество:

Доступ по всей стране от любого провайдера без VPN.

Установка официального мобильного приложения.

Удобный и интуитивный личный кабинет.

Поддержку мобильных версий браузеров.

Все потому, что лицензионные казино вкладывают огромные средства, привлекают квалифицированных веб-программистов, разработчиков, дизайнеров и художников. Вкладываются большие деньги в рекламу и продвижение ресурса.

Ассортимент азартных развлечений

Помимо того, что игрок получает лучшие игровые автоматы, на легальных интернет-порталах виртуального гемблинга часто можно встретить разнообразные игры. Среди них Crash-games, где игрок делает ставку на событие. Live-casino с трансляцией из студии с живым ведущим. Администрация регулярно может проводить онлайн-турниры, гонки на слотах и другие соревнования с крупным призовым фондом.