Снова в тень? К чему приведет отмена упрощенной системы налогообложения игорного бизнеса 13 января, 10:00 Позиция depositphotos

Осенью 2022-го Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения, а 12 января 2023 года этот законопроект был принят во втором чтении. Чем это чревато для украинской экономики?

С момента легализации азартных игр в Украине прошло больше двух лет. За это время лицензии получили десятки игорных брендов, среди которых наземные и онлайн-казино, залы игровых автоматов, букмекеры и онлайн-покер.

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Новый государственный регулятор ― Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) ― отчитался о поступлении в госбюджет более 2,3 млрд грн в виде лицензионных сборов и налогов от игорных операторов по состоянию на сентябрь 2022-го.

Эта сумма могла бы быть гораздо больше, если бы государство создало более выгодные и прозрачные условия для налогообложения нового бизнеса. Несмотря на привлекательность и перспективы легального рынка азартных игр в центре Европы, даже до войны Украине не удалось привлечь несколько иностранных инвесторов.

Весной 2022-го правительство пошло навстречу гемблинг-индустрии, позволив игорным операторам перейти на упрощенную систему налогообложения. Это решение предполагало снижение основной налоговой ставки на прибыль с 5 до 2%. Но уже через несколько месяцев в Раде приняли законопроект, отменивший упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса.

Немногочисленные легальные организаторы азартных игр в Украине инвестировали десятки миллионов долларов в развитие новой индустрии в 2021-м и понесли колоссальные убытки уже в следующем году. Планы некоторых политиков в очередной раз поднять налоги для игорного бизнеса могут окончательно вернуть эту сферу обратно в тень. И вот почему.

Налоговые тормоза

Сразу после легализации гемблинга операторы начали говорить о необходимости создания новой системы налогообложения, поскольку действующее налоговое законодательство не учитывает особенности работы игорного бизнеса.

Такую систему предусматривал законопроект № 2713-д, предварительно одобренный финансовым Комитетом Верховной Рады. Однако голосование за этот проект закона откладывали в течение всего 2021-го, и последний раз за 2713-й планировали голосовать на заседании второго декабря 2022-го.

Таким образом, по состоянию на январь 2022 года легальные организаторы азартных игр должны платить следующие налоги:

18% на прибыль предприятий;

от 10% до 18% на доход; 20% НДС;

18% на доходы физических лиц;

1,5% военного сбора;

22% единого социального взноса.

Существующая налоговая нагрузка ударила по инвестиционной привлекательности Украины. А период получения чистой прибыли легальным оператором после запуска увеличился до 2−3 лет даже в довоенных условиях.

15 марта 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 7137-д, который ввел 40 нововведений для бизнеса во время военного положения. В частности, новый закон позволил компаниям с оборотом до 10 млрд грн перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая 2% дохода вместо НДС 20% и 18% налога на прибыль.

Упрощенной системой налогообложения воспользовались и представители игорного бизнеса. Но уже в октябре 2022-го налоговый комитет Рады поддержал законопроект № 8079, авторы которого предлагают снова увеличить налоги для организаторов азартных игр.

Аргументы в пользу № 8079

«До перехода на упрощенную систему игровые заведения платили налоги на 200 тыс. грн в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет около 23 тыс. грн в день», ― заявил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

Народный депутат и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, в свою очередь, рассказал, что игорный бизнес «слишком прибыльный» и за время войны все организаторы азартных игр перечислили в бюджет всего 33 млн гривен.

Несмотря на это, в пояснительной записке законопроекта № 8079 указано, что с 1 января по 31 августа 2022 года легальные игорные компании, впоследствии перешедшие на упрощенную систему налогообложения, в целом уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн налога на добавленную стоимость и 0,1 млн грн земельного налога.

«Абсолютно безнравственно снижать налоги на игорный бизнес во время войны. 2% — это самый низкий налог на игорный бизнес в мире. Кроме этого, новый законопроект [№ 2713-д — ред.], который накануне поддержал наш комитет, тоже некорректен. В Украине действуют следующие ставки налогообложения игорного бизнеса: 30% от дохода лотерей, 18% от дохода казино и букмекеров, 10% от дохода залов игровых автоматов. А предлагается всем сделать по 10%» , — говорит депутат и член налогового комитета Марьян Заблоцкий.

Традиционно против снижения налогов для игорного бизнеса в светском европейском государстве также выступил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

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Аргументы против № 8079

Поддержка бизнеса во время войны стала одним из самых эффективных решений украинских властей для сохранения целостности экономики. По данным общественного союза «Всеукраинский Совет Гемблинга» (UGC), с начала российского вторжения 24 февраля онлайн-трафик рынка развлечений упал на 80%.

В таких условиях украинское правительство пошло навстречу гемблинг-индустрии и разрешило перейти легальным операторам азартных игр на упрощенную систему налогообложения. Новый законопроект № 8079 снова ставит под угрозу существование в Украине «белой» сферы развлечений, которая развивает сразу несколько секторов экономики.

Кроме непосредственно налоговых поступлений и лицензионных сборов, операторы азартных игр стимулируют поступления в бюджет из ряда смежных сфер. Среди них — гостинично-ресторанный бизнес, IT-отрасль (развитие новых платежных технологий, систем верификации пользователей, инструментов big data, диджитал-маркетинга и др.), разработка новых банковских решений, внедрение цифровых активов и т. д.

Эксперты индустрии оценивают общий кумулятивный экономический эффект от легализации азартных игр в 30 млрд гривен. И это только за первый год существования нового рынка.

В заключение, предложенное увеличение налогов для игорного бизнеса нарушает сразу несколько фундаментальных принципов верховенства права. В частности, принцип прогнозируемости и принцип юридической определенности.

Во-первых, повторное увеличение налогообложения отдельной группы бизнеса (легального гемблинга) во время военного положения является внезапной и непредсказуемой нормой, срывающей финансовые планы компаний на ближайшее будущее.

Во-вторых, предложенные изменения не предусматривают переходного периода или каких-либо условий, которые могли бы смягчить эффект от запрета игорному бизнесу пользоваться упрощенной системой налогообложения. От таких непрогнозированных изменений компании могут понести еще больший ущерб.

И в-третьих, предложенные изменения касаются отдельной группы налогоплательщиков, позволяя другим предпринимателям продолжить пользоваться упрощенной системой налогообложения, независимо от их вклада в экономику Украины во время войны. Единственным фактическим аргументом в пояснительной записке к законопроекту № 8079 является то, что «игорный бизнес (кроме лотерей), особенно в период войны, не должен получать льгот или каких-либо особых условий».

Таким образом, предложенные изменения в налогообложении четко подчеркивают различие в отношении лиц разных категорий без имеющихся объективных оснований. Напомним, Конституционный Суд Украины неоднократно отмечал, что «различие в отношении является дискриминационным, если оно не имеет объективного и разумного обоснования», ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека.

В заключение

Легализация игорного бизнеса в Украине была направлена на развитие нового сектора экономики и привлечение значительного числа иностранных инвестиций. За два года государству так и не удалось создать прозрачную систему налогообложения и контроля лицензионных операторов, поэтому рост сферы оказался крайне ограниченным.

«Для того чтобы корову доить — ее сначала нужно вырастить. Ведь в этой области бизнеса у нас еще не родился даже теленок, а мы уже собираемся доить его и оцениваем, сколько мяса там будет. Когда бизнес создается с нуля, он должен получить набор конкурентных преимуществ по сравнению с другими странами. Нужно, чтобы инвестор мог сформулировать четкий ответ на вопрос, почему он должен открывать свой бизнес в Украине», — объяснял в прошлом году экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Несмотря на распространенное мнение о том, что игорный бизнес всегда является феноменально прибыльным, украинские власти пока не смогли создать масштабный рынок легальных азартных игр хотя бы с несколькими иностранными компаниями.

Немногочисленные украинские операторы, которым удалось сохранить бизнес и продолжить поддерживать экономику и армию благодаря упрощенной системе налогообложения, сегодня снова встречают давление некоторых представителей госаппарата.

Из-за высокого уровня инкорпорированности, легальный гемблинг предполагает развитие ряда смежных сфер, учитывая рекламу и маркетинг, IT-индустрию, консалтинг, юридические услуги, рекрутинг и многое другое. Сохраняя рабочие места, передавая сотни миллионов гривен на благотворительность и привлекая международное сообщество в помощь Украине, операторы азартных игр сыграли важную роль в 2022 году.

Законопроекты, усложняющие условия для игорного бизнеса вместо его поддержки, могут снова загнать эту сферу в тень и окончательно вычеркнуть Украину из перечня потенциальных инвестиционных хабов для международных компаний. Вряд ли это то, что потребуется Украине в условиях восстановления экономики после победы.