Французька компанія LEROY MERLIN прийшла в Україну 17 років тому і успішно зайняла велику нішу рітейлу у будівельній галузі. Брендові гіпермаркети зʼявилися у столиці та інших регіонах. 2022 рік став серйозним випробуванням для всього бізнесу в Україні, але, маючи всередині компанії чітке прагнення допомагати українцям у складний період, LEROY MERLIN, попри всі ризики, ухвалила рішення залишитися в країні та продовжити розвиток своєї мережі.



З вересня 2023 року український офіс очолює француженка Аксель Берналь, яка замість пропозицій керувати офісами у Португалії або Італії вибрала Україну і тепер каже, що робота в Україні відкрила їй нові сенси.

«Для мене це не просто робота, я щиро захоплююсь українцями. Мета LEROY MERLIN — побудувати тут такий самий великий бізнес, як і в Європі, але із серцем і увагою до кожного, хто робить його можливим. Бо саме люди є справжньою цінністю», — запевняє Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN UKRAINE.

Від французької моделі — до української реальності

LEROY MERLIN є найбільшою мережею DIY-магазинів у Європі та третьою у світі. Але, просто скопіювати модель із Франції неможливо, зазначає Аксель Берналь:

«Не можна просто взяти модель із Франції й перенести її в Україну — варто адаптувати її до місцевої реальності. Найважливіше — бути ближче до людей».

Ключовим елементом адаптації стало зміщення фокусу з масштабів на людський фактор. Аксель Берналь регулярно відвідує магазини, особисто спілкується з працівниками — іноді через перекладача, а дедалі частіше українською.

«Постійна присутність у магазинах і відкритий діалог допомагають мені будувати ту саму близькість із командою, яку я мала у Франції» — зізнається Аксель Берналь.

Аксель Берналь, CEO ЛЕРУА МЕРЛЕН в Україні / Фото: LEROY MERLIN

Бізнес у час війни

Попри воєнний стан, LEROY MERLIN продовжує інвестувати в розвиток українського ринку. Компанія заснувала новий формат магазинів MEGABUD у Миколаєві, спеціально для потреб відбудови.

«MEGABUD — це не нова версія LEROY MERLIN, а зовсім інша концепція. Вона народилась з ідеї допомагати людям у відбудові. Якщо LEROY MERLIN має більш загальний підхід, то MEGABUD спеціально створений для потреб відновлення: 10 000 кв. м, понад 20 000 товарних позицій і 100% українських працівників», — додає Берналь.

Новий формат є частиною довгострокової стратегії компанії - бути партнером у відбудові України.

«Передусім ми хочемо підтримати відновлення, створити робочі місця і зміцнити економіку країни. Ми прагнемо, щоб MEGABUD став еталоном для України, і плануємо розширюватися в інші міста, де потреби у відбудові найбільші», — підкреслює CEO.

Аксель Берналь, CEO ЛЕРУА МЕРЛЕН в Україні / Фото: LEROY MERLIN

Людське обличчя великого бізнесу

Для Аксель Берналь адаптація бізнесу в Україні - це не лише економіка, а насамперед культура довіри, взаємоповаги і спільної мети. Її власна історія почалася з поїздки до Ірпеня — на відкриття будинку відновленого Благодійним фондом Solidarity.

«Я бачила усмішки, надію, сльози радості, і всередині мене щось перемкнуло. Я відчула, що хочу бути тут не як гість, а як людина, яка може бути корисною».

Пані Берналь каже, сьогоднішній європейський бізнес в українських умовах має не лише комерційну мету, а й глибшу місію — бути частиною суспільного відновлення.