1 млн грн на расширение предприятия — выбран победитель грантовой программы Think ON. Ukraine от Lenovo 20 марта, 10:00 Новости компаний Награждение победителя (Фото:Lenovo)

15 марта проходил финальный питчинг грантовой программы Think ON. Ukraine от компании Lenovo, где по результатам оценок от экспертного жюри был избран победитель. Им стала компания BIONERICA из города Ивано-Франковск, занимающаяся заготовкой, обработкой и реализацией грибов и ягод.

BIONERICA набрала высшую оценку и получила грантовое финансирование в размере 1 000 000 гривен на развитие инноваций.

Грантовая программа Think On. Ukraine от компании Lenovo проходила в честь 30-летия бренда ноутбуков ThinkPad, чтобы поддержать развитие инноваций среди малого и среднего бизнеса.

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«Никто из членов жюри не ожидал, что будет настолько сложно выбрать победителя. BIONERICA больше всего поразила нас тем, что, работая в довольно традиционном для Украины аграрном секторе, использует такие инновационные технологии как рекуперация энергии и другие», — говорит Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине. — Благодарю всех предпринимателей за участие и за то, что вы делаете для страны и общества. Мы в компании верим, что развитие инноваций — это путь к созданию лучшего будущего. И я надеюсь, что уже совсем скоро ваши инновации станут частью этого будущего".

О грантовом проекте победителя

Компания BIONERICA почти 10 лет работает в области agrofoodtech. Представленный ими бизнес-проект направлен на расширение производственных мощностей перерабатывающего предприятия. Компания планирует приобрести оборудование для увеличения объемов производства сушеного мухомора, спрос на который стремительно растет по всему миру. Кроме этого, привлечение грантового финансирования поможет компании реализовать важную социальную миссию — привлечение новых сборщиков грибов и увеличение количества поставщиков нишевого сырья.

«Мы рады получить грант от компании Lenovo и признание инновационности нашей работы членами жюри. Имеем честь быть среди этих десяти предпринимателей, которые создают важные для Украины проекты, — поделился Максим Заика, операционный директор компании BIONERICA. — Благодаря грантовым средствам мы сможем выйти на новый для нас рынок фармакологии, поставляя натуральную украинскую грибную продукцию. У этого сырья есть потенциал для изготовления обезболивающих, успокаивающих, снотворных средств и оно пользуется спросом во многих странах мира».

Победитель Максим Заика / Фото: Lenovo

О питчинге

Финальный питчинг грантовой программы THINK ON. Ukraine проходил 15 марта в инновационном парке UNIT.City. У финалистов было по десять минут на выступление, в течение которого презентовали инновационный бизнес-проект, нуждающийся в финансировании, и по пять минут на вопросы от членов жюри. Бизнес-проекты оценивались по четко определенным критериям: жизнеспособность бизнеса, обоснование грантового проекта и его инновационность относительно регулярной деятельности бизнеса, навыки коммуникации представителя и способность вести дискуссию.

Экспертное жюри программы — опытные предприниматели, каждого из которых можно смело назвать новаторами в своих отраслях и лицами современного украинского предпринимательства:

Артем Бородатюк — основатель группы ІТ-компаний Netpeak Group;

— основатель группы ІТ-компаний Netpeak Group; Вячеслав Лысенко — бизнесмен, основатель « Укр-Китай Communication», акционер Meest China, член наблюдательного совета CEO Club Ukraine;

— бизнесмен, основатель Укр-Китай Communication», акционер Meest China, член наблюдательного совета CEO Club Ukraine; Тарас Джамалов — генеральный директор компании Lenovo в Украине;

— генеральный директор компании Lenovo в Украине; Василий Хмельницкий — основатель холдинга UFUTURE, инновационного парка UNIT.City и фонда K.FUND;

— основатель холдинга UFUTURE, инновационного парка UNIT.City и фонда K.FUND; Владимир Федорин — редактор-основатель Forbes Ukraine;

— редактор-основатель Forbes Ukraine; Влад Ноздрачов — основатель школы цифровых профессий SUPERLUDI;

— основатель школы цифровых профессий SUPERLUDI; Инна Поперешнюк — соучредительница « Нова пошта», совладелица ресторана « 100 років тому вперед» в Киеве и ресторана « Інші» во Львове.

Каждый финалист получил в подарок инновационный ноутбук для бизнеса — Lenovo ThinkPad X1 Fold. Специальный приз, а это 6 месяцев резидентства от партнера программы UNIT.City, получила компания SilentBox. А компании Indi Vision, Bembi и Sanimed-M получили сертификаты на дополнительное обучение в школе цифровых профессий SUPERLUDI.

Жюри / Фото: Lenovo

О программе

Прием заявок на участие в грантовой программе продолжался с 9 декабря по 12 февраля и в итоге свои бизнес-проекты подали 246 предприятий. Чтобы сделать программу полезной для как можно большего количества предпринимателей, Lenovo провела бесплатный интенсивный учебный курс, ориентированный на актуальные потребности представителей малого и среднего бизнеса. Финалисты проходили специальный тренинг по публичным выступлениям и персональную подготовку к питчингу вместе с экспертами программы.

Проект реализован при поддержке партнеров: UNIT.City — первый инновационный парк в Украине, SUPERLUDI — школа цифровых профессий и Forbes — крупнейшее мировое бизнес-медиа.