Путин нашел лазейку. Россия использует Северную Африку для обхода нефтяных санкций — WSJ 27 февраля, 16:12 Танкер с нефтью, иллюстративное фото (Фото:Tatiana Meel / Reuters)

Страны Северной Африки массово скупают подсанкционные российские нефтепродукты и, по всей вероятности, экспортируют их в Европу.

Санкции против российских нефтепродуктов вынудили Москву перенаправить экспорт из Европы на альтернативные рынки. В частности, крупными покупателями стали страны Северной Африки. Аналитики предполагают, что их используют для перепродажи в Европу, пишет The Wall Street Journal.

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В частности, Марокко, которое за весь 2021 год импортировало около 600 тыс. баррелей российского дизтоплива, в январе-2023 закупило 2 млн баррелей, а по итогам февраля ожидается импорт еще 1,2 млн баррелей.

Тунис, который практически не импортировал российские нефтепродукты в 2021 году, в январе закупил 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов и, как ожидается, импортирует еще 3,1 млн баррелей в феврале.

Также наблюдался всплеск импорта нефтепродуктов из РФ в Алжир и Египет.

«Увеличение импорта в Тунис и Марокко совпало с ростом их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызвало опасения, что российские поставки смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются. Этот процесс скрывает окончательное происхождение продуктов и усложняет усилия Запада по удалению российского ископаемого топлива из своей экономики», — пишет издание.

В частности, Марокко, у которого ранее не было значительного экспорта дизельного топлива, в январе отправило 280 тыс. баррелей дизтоплива на испанские Канарские острова и еще 270 тыс. баррелей в Турцию, что совпало с притоком российского ДТ в Марокко. Окончательное происхождение этих дизельных грузов установить не удалось.

Министерства нефти Марокко и Туниса не ответили на запросы о комментариях.

Ранее сообщалось, что РФ перегружает миллионы баррелей российской нефти и нефтепродуктов у берегов Греции, чтобы обойти европейские санкции.

В октябре 2022 года агентство Bloomberg писало, что в мире формируется «теневой флот» для перевозки нефти в интересах России.

Уже в январе агентство писало, что перевалка российской нефти марки Urals в море достигла рекордных значений после введения предельной цены на нее.