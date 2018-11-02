Латвийская авиакомпания открыла для себя новый украинский город

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустит прямые регулярные рейсы во Львов из Риги с 1 апреля 2019 года.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, передает профильный портал avianews.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам с ночной стоянкой во Львове и вылетом на следующее утро из Львова.

На линии заявлены региональные турбовинтовые самолеты Bombardier Q400. Время в пути составит около двух часов.

Билеты на прямые рейсы Львов-Рига продаются по цене от €130 в обе стороны по тарифу Basic, который не предусматривает возможность обмена или возврата и включает перевозку только ручной клади до 8 кг.

В настоящее время airBaltic выполняет регулярные рейсы между Киевом и Ригой и на сезонной основе летает в Одессу. Таким образом, Львов станет третьим городом в Украине в маршрутной сети латвийского авиаперевозчика.

airBaltiс – латвийская национальная авиакомпания. Осуществляет пассажирские и грузовые перевозки. airBaltiс выполняет рейсы из Риги, Таллина и Вильнюса в более чем 70 пунктов назначения, расположенных в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. В настоящее время 80% акций авиакомпании принадлежат латвийскому государству, почти 20% – финансовому инвестору – компании Aircraft Leasing 1, приобретенной в 2017 году датским предпринимателем Ларсом Туэсеном.

Консолидированные доходы концерна airBaltic в 2017 году составили €353,7 млн – на 19,6% больше, чем в 2016 году. Прибыль достигла €4,7 млн.