Российский АвтоВАЗ полностью остановил производство из-за санкций Запада 10 марта, 03:59 Цей матеріал також доступний українською Автомобиль Lada (Фото:Lada.ru)

В среду, 9 марта, российский АвтоВАЗ остановил производство, так как западные санкции лишили компанию доступа к запчастям и расходным материалам, необходимым для производства автомобилей. Тысячи сотрудников отправлены в простой.



Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Остановка производства свидетельствует, что российская экономика начинает ощущать на себе влияние санкций Запада, введенных в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, отмечает издание.

АвтоВАЗ принадлежит французскому автопроизводителю Renault. Его завод в Тольятти зависит от завода Renault в Румынии в сборке узлов и поставках компонентов. По словам источников WSJ, более 20% деталей АвтоВАЗа — от разъемов до ключевой электроники — импортируются в Россию.

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В АвтоВАЗе заявили, что заводы будут остановлены по крайней мере до 11 марта из-за глобальной нехватки чипов, которая затронула автопроизводителей по всему миру. В компании отказались комментировать санкции проти России.

BBC отмечает, что российский диктатор Владимир Путин часто ездил на автомобилях Lada во время второй каденции на посту премьер-министра России. Он также призывал покупать эти авто.

В прошлом году доля Lada на российском авторынке составляла 21%.

России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключают от SWIFT. «Это остановит деятельность этих банков во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны Запада также ввели санкции против российского центробанка, чтобы заблокировать доступ к международным резервам России. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать по территории ЕС.

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