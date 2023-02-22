Польша, Германия, Чехия и другие. В каких странах и за сколько украинцы покупают недвижимость — обзор NV 22 февраля, 11:49 Сюжет Эксклюзив NV Все больше украинцев хотят купить жилье в странах ЕС (Фото:NV)

Каждый восьмой украинец остается за границей из-за российской агрессии. Более богатые покупают жилье в странах ЕС. Сколько стоит квартира в Варшаве, Берлине, Праге и Братиславе, Бухаресте или Лондоне



Миллионы украинцев поселились в странах ЕС после российского вторжения. На 31 января количество беженцев, получивших статус защиты, составляет 4,9 млн человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Больше всего наших соотечественников — в Польше, Германии и Чехии.

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Половина украинцев, выехавших из страны после полномасштабного российского вторжения, не планируют возвращаться до завершения войны, говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг. А каждый десятый планирует остаться в ЕС. Через год после начала полномасштабного вторжения беженцы социализировались — нашли работу, учат язык, отправили детей в местные школы и в детские сады.



Украинцы, решившие переехать, все чаще покупают жилье в ЕС. Сколько оно стоит и сколько квартир нужно продать в Киеве, чтобы хватило на апартаменты в Варшаве, Берлине, Праге, Братиславе или Софии?



Самое дешевое жилье — в Румынии и Болгарии, Словакия, Чехия и Польша удивляют высокими ценами. А вот Великобритания — страна для очень обеспеченных украинцев.

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