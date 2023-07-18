Google запускает в Украине образовательный курс «Выведите свой бизнес на международный рынок»

18 июля, 16:05
Новости компаний
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Google Украина

Google Украина

Google запускает в Украине образовательный курс «Выведите свой бизнес на международный рынок» в рамках долгосрочной программы поддержки малого и среднего бизнеса, который производит свои товары и услуги в Украине и заинтересован в выходе на новые рынки.

Google Украина реализует эту программу при поддержке Министерства иностранных дел Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта Дія.Бізнес, Союза украинских предпринимателей.

Видео дня

В условиях войны малые и средние бизнесы, экспортирующие свои товары и услуги, не только выживают, но и развиваются. Их экспортные операции помогают сохранять рабочие места, платить налоги, делать пожертвования на гуманитарную помощь в Украине. Также среди основных преимуществ масштабирования бизнеса на новые рынки: увеличение продаж, увеличение прибыли и клиентской базы, генерирование новых идей для продукта или услуги, возможность стать более устойчивыми и конкурентоспособными. Именно поэтому Google стремится помочь украинскому малому и среднему бизнесу расширить свои возможности благодаря экспорту услуг и товаров на новые рынки.

Образовательный курс «Выведите свой бизнес на международный рынок» начинается 18 июля 2023 года. Видеоматериалы курса можно просматривать в комфортной и актуальной именно для вас последовательности и в удобное время.

Образовательный курс будет полезен владельцам малого и среднего бизнеса, кто уже вышел на международные рынки, но желает большего, и тем, кто только решается попробовать экспорт. Участники курса узнают, как сформировать дорожную карту выхода вашего бизнеса на новый рынок; использовать инструменты Google, например, Market Finder, для экспорта; найти в Украине опытных партнеров для построения операций за рубежом, начать быстрое масштабирование собственного бизнеса и т. п.

https://www.youtube.com/watch?v=2rtQsWhWu6M&ab_channel=DigitalWorkshop%2FUA

Во время прохождения курса участники получат возможность:

  • получить новые знания по работе на международных рынках;
  • получить доступ к инструментам для развития своего бизнеса;
  • найти партнеров для расширения глобального влияния;
  • учиться на опыте экспертов на информативных событиях;

Больше информации о курсе «Выведите свой бизнес на международный рынок» и регистрация по ссылке.

Теги:   Образование Бизнес Google МИД Украины Министерство цифровой трансформации Украины Дия

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