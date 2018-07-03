Курс украинской криптовалюты Karbo укрепился

За вчерашний торговый день курс Karbo укрепился относительно биткоина – на 0,73% с 0,6070 до 0,6115 BTC за 10000 Karbo. Благодаря росту биткоина (+4,8%) в долларовом эквиваленте укрепление Karbo было значительно выше и составило 5,6% с 0,3829 до 0,4046 $/KRB.

Как отмечают опрошенные трейдеры, рынок сейчас находится в непродолжительном боковом тренде, ожидая новых вводных.

Так, ожидаемыми курсообразующими факторами являются массовый приток розничного инвестора, активная работа Karbo-сообщества с инвесторами по привлечению капитала для разработки технологических нововведений в Karbo и переговоры о добавлении Karbo на ряд корейских и турецких бирж.

“Интерес розничного инвестора к Karbo сохраняется на довольно высоком уровне, что мы видим по стабильно высокому удельному весу торгов на BTC Trade UA, работа которой часто сопровождается сбоями. Многие разочарованы низким объемом торгов на Куне, где Karbo также торгуется к гривне, однако если более детально рассмотреть структуру спроса и предложения можно увидеть, что сделки не проходят исключительно из-за отсутствия предложения как такового. Майнеры, неактивно следящие за новостями - еще не успели переключиться и начать продавать монету на Куне. Предложение формируется в основном небольшими трейдерами, которые покупают на Livecoin’е и Криптопии и пытаются перепродавать по более выгодному курсу на Куне, и сейчас в 5-6 раз ниже выставленных заявок на покупку. Как только майнеры и более крупные трейдеры переведут продажи на Куну - объем торгов на ней вырастет минимум в 5 раз”, - рассказал криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на 1 июля среднесуточный объем торгов составил $14,1 тыс., что на 4,7% ниже уровня предыдущего торгового дня ($14,8 тыс.) В разрезе бирж, 55% торгов пришлось на биржу Livecoin, 22% на BTC Trade UA, 16,7% на Криптопию и 2,5% на Куну.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,4046 $/KRB, или в 70 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo состоянием на 02.06 составила $2,5 млн или 375 BTC. Karbo торгуется на семи криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange и Куне.