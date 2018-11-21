Курс криптовалют: почти все валюты находятся в "красной зоне"

В среду, 21 ноября, почти все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют упала на 0,2% и составляет 53,4%.
Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.
Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,55% – до $4 543, Ripple – на 3,56%, до $0,441, Ethereum – на 1,68%, до $133, Stellar – на 0,58%, до $0,201. При этом, Bitcoin Саsh на 42,48% – до $235.
Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $7,9 млрд, Ripple – $1,4 млрд, Ethereum – $3 млрд, Stellar – $144 млн, Bitcoin Cash – $136 млн
Капитализация Bitcoin сейчас составляет $79 млрд, Ripple – $17,8 млрд, Ethereum – $13,7 млрд, Stellar – $3,8 млрд, Bitcoin Саsh – $4,1 млрд,
Общая капитализация всех криптовалют упала до $147 млрд.
Журнал НВ
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