Курченко заполучил крупнейшие предприятия оккупированного Донбасса - СМИ

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Курченко получил в управление крупные промышленные активы в оккупированном Донецке
Фото: НВ

Курченко получил в управление крупные промышленные активы в оккупированном Донецке

После гибели в Донецке Александра Захарченко в оккупированном Донбассе коренным образом поменялся расклад сил и средств.

Как пишет Радио Свобода, во главе "ДНР" новые лица, ликвидировано министерство обороны, смещен и изгнан промежуточный и.о. "главы ДНР" Дмитрий Трапезников, новому "гражданскому главе" Денису Пушилину уже не подчинено ни одно силовое подразделение в "ДНР", все оставшиеся крупные промышленные активы окончательно переходят от так называемой республики под "внешнее управление" компании Внешторгсервис. На 11 ноября назначены новые выборы с новым составом "ЦИК ДНР".

Компанию Внешторгсервис связывают со бежавшим в Москву олигархом Сергеем Курченко. Возглавлял ее бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Компания максимально непублична, адресов ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена.

Пушилин выступил с громкими заявлениями: с Внешторгсервисом будет подписан договор о социальной ответственности, в "ДНР" зайдет филиал российского банка, "который будет эмитировать кредитные карты для населения".

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