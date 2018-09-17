Курченко заполучил крупнейшие предприятия оккупированного Донбасса - СМИ

После гибели в Донецке Александра Захарченко в оккупированном Донбассе коренным образом поменялся расклад сил и средств.

Как пишет Радио Свобода, во главе "ДНР" новые лица, ликвидировано министерство обороны, смещен и изгнан промежуточный и.о. "главы ДНР" Дмитрий Трапезников, новому "гражданскому главе" Денису Пушилину уже не подчинено ни одно силовое подразделение в "ДНР", все оставшиеся крупные промышленные активы окончательно переходят от так называемой республики под "внешнее управление" компании Внешторгсервис. На 11 ноября назначены новые выборы с новым составом "ЦИК ДНР".

Компанию Внешторгсервис связывают со бежавшим в Москву олигархом Сергеем Курченко. Возглавлял ее бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Компания максимально непублична, адресов ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена.

Пушилин выступил с громкими заявлениями: с Внешторгсервисом будет подписан договор о социальной ответственности, в "ДНР" зайдет филиал российского банка, "который будет эмитировать кредитные карты для населения".