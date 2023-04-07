Уютный район, много зелени и развитая инфраструктура. Львовская компания Avalon начинает продажу жилья в новой очереди ЖК Avalon HOLIDAY 7 апреля, 13:10 Новости компаний Avalon Holiday. Старт продаж (Фото:Avalon)

Прошлый год был продуктивным для компании, ведь более 900 новых жителей получили ключи от жилых комплексов Avalon во Львове. Компания и сейчас продолжает строить и сдавать новые объекты в рамках своих проектов. Один из них — Avalon HOLIDAY. Главная особенность этого ЖК — это возможность жителям ощущать спокойствие гармонию за пределами шумного города.



Недалеко от Львова, в Сокольниках, в 5 минутах до улицы Стрыйской (главной автомагистрали города Льва), инвестиционно-девелоперская компания Avalon строит новый микрорайон комфорт-класса Avalon HOLIDAY и начинает продажу семнадцатой и восемнадцатой очередей.

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У жителей ЖК Avalon HOLIDAY есть все плюсы уютной загородной жизни — возможность заниматься спортом на чистом воздухе, без суеты прогуляться с собакой, отдохнуть на природе, созерцая закат, или весело провести время с друзьями в одном из местных ресторанчиков. А при необходимости — быстро вернуться в городскую жизнь.

Avalon Holiday. Внутренний двор / Фото: Avalon

Архитекторы много работали над внешним видом и инфраструктурой комплекса — попадая сюда, наслаждаешься размеренностью жизни и легкими геометрическими формами малоэтажных домов, функциональным минимализмом и сдержанным декором. Качество — важная ценность в работе Avalon. Поэтому для отделки фасадов, входов в подъезды и помещения на первых этажах, где будут размещены коммерческие проекты, компания использует алюминий бельгийской компании Reynaers. Он считается одним из самых качественных в мире. А для стен — элитную декоративную штукатурку клинкерит, которая имитирует клинкерный кирпич.

Заботу о себе чувствуешь уже с первых минут. В каждом доме на первом этаже есть места для хранения велосипедов, колясок, игрушечных автомобилей, что удобно для семей с маленькими детьми. Им в комплексе скучать не придется.

Детям точно понравятся детские площадки Hip, где есть все для активных игр — качели, лабиринты, веревочные парки и горки. Здесь не надоедает играть часами. Детские площадки интерактивны и созданы для постоянного развития малышей. А после активного досуга попасть домой можно через несколько секунд, благодаря скоростным лифтам Kone, и отдохнуть после насыщенного дня.



Все, что нужно, находится в шаговой доступности. На первых этажах домов будут работать магазины и другие коммерческие проекты. Жить и наслаждаться жизнью можно, не уезжая из своего района. Кстати, район застраивается необычно — кольцами, в которые объединены несколько домов. Их в Авалоне еще называют «баранками», и два из них уже построены и введены в эксплуатацию. На очереди — еще несколько.

Avalon Holiday. Старт новой очереди / Фото: Avalon

Всеми домами в комплексе после их сдачи в эксплуатацию занимается Avalon Facility Service — управленческая компания Avalon. Ее специалисты заботятся о техническом состоянии оборудования и коммуникации дома, контролируют соблюдение противопожарной безопасности, отвечают за чистоту в местах общего пользования, заботятся о зеленых насаждениях. Качество работы специалистов компании оценили тысячи жителей жилых комплексов, построенных Avalon.

Доступ к природе — особенность данного ЖК. В комплексе есть даже собственный променад с множеством разнообразных зеленых насаждений. Проект ландшафтного дизайна создан совместно с компанией ГалСад. Они учли все, чтобы у жителей была комфортная среда для жизни и работы.

Здесь создается впечатление, что до ближайшей цивилизации как минимум 15 км, пять из которых нужно пройти пешком. На самом деле Avalon HOLIDAY удобно спрятался в 400 метрах от улицы Стрыйской. Рядом расположены четыре бизнес-центра, гипермаркет Эпицентр и ТРЦ King Cross Leopolis — на расстоянии 2,5 километра. В Аквапарк Пляж можно добраться за семь минут, а в конно-спортивный комплекс — за одиннадцать.

Avalon Holiday. Эстетические фасады / Фото: Avalon

Компания Avalon преследует цель развивать данный микрорайон. Поэтому жилье в ЖК Avalon HOLIDAY заинтересует инвесторов, ведь с развитием района недвижимость здесь будет только дорожать. Аренда квартир здесь тоже пользуется популярностью — все больше людей выбирают для жизни удобные районы с единомышленниками и развитой инфраструктурой. Avalon HOLIDAY — один из немногих таких объектов недалеко от Львова. Место, где ты живешь в гармонии с природой и выбираешь стиль жизни, дарящий свободу и спокойствие.

Avalon — инвестиционно-девелоперская компания, основанная во Львове в 2014 году для управления прямыми девелоперскими инвестициями в коммерческую и жилую недвижимость. С 2014 года компания «Авалон инк.» под брендом Avalon успешно привлекла более 6 тысяч инвесторов, реализовала 14 инвестиционно-девелоперских проектов жилой и коммерческой недвижимости площадью более 500 тыс. кв. м.