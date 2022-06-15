Сделка с сюрпризом. Сменить прописку нельзя — как в Украине покупают и продают квартиры во время военного положения 15 июня, 08:18 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Купить квартиру все еще непросто, несмотря на открытые реестры недвижимости (Фото:Depositphotos / BestPhotoStudio)

Большинство покупателей хотят приобрести жилье, в котором никто не прописан. Но таких вариантов — немного. Как обойти проблему?



В середине мая в Украине открыли Государственный реестр имущественных прав, но риелторы регистрируют единичные сделки. Их могло бы быть и больше, если бы не запрет менять прописку и продавать жилье по доверенности. Как сейчас покупают недвижимость с прописанными в ней продавцами?

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