Сделка с сюрпризом. Сменить прописку нельзя — как в Украине покупают и продают квартиры во время военного положения

15 июня, 08:18
Сюжет
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Купить квартиру все еще непросто, несмотря на открытые реестры недвижимости (Фото:Depositphotos / BestPhotoStudio)

Купить квартиру все еще непросто, несмотря на открытые реестры недвижимости (Фото:Depositphotos / BestPhotoStudio)

Автор: Александра Некращук

Большинство покупателей хотят приобрести жилье, в котором никто не прописан. Но таких вариантов — немного. Как обойти проблему?

В середине мая в Украине открыли Государственный реестр имущественных прав, но риелторы регистрируют единичные сделки. Их могло бы быть и больше, если бы не запрет менять прописку и продавать жилье по доверенности. Как сейчас покупают недвижимость с прописанными в ней продавцами?

Видео дня
Читайте также:
Дешевых квартир больше нет. Рынок аренды жилья в Киеве оживает — что происходит с ценами

Что происходит с реестрами

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Недвижимость Купля-продажа Жилье Прописка

Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X