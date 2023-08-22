Не поддерживая во время войны украинскую культуру, рискуем потерять после победы украинские ценности, смыслы, традиции. В то же время, не работая на победу, рискуем остаться вообще без государственности. Как Благотворительный фонд МХП — Громаді определяет для себя точку идеального баланса

Видео дня

Шестилетняя Катя на концерте группы KOZAK SYSTEM подошла к солисту Ивану Леньо с копилкой, в которой лежали все ее деньги, которые малышка собирала на куклу LOL. Она отказалась от игрушки и передала деньги на дрон для ВСУ. Фонд МХП — Громаді не смог обойти вниманием этот поступок и впоследствии подарил девочке и куклу, и планшет, и торт. Произошло это во время одного из туров, которые группа KOZAK SYSTEM проводит в небольших украинских городах и селах после полномасштабного вторжения при поддержке Благотворительного фонда МХП — Громаді.



Выступление KOZAK SYSTEM в г. Мироновка (Киевская обл.) / Фото: Юлия Парамонова

«Эти акции проводятся на улице, без барьеров. И это способ донести украинцам важные месседжи, которых они ждут. Потому что большое количество людей потерялось в этой войне, в понимании своего места в ней. Большое количество людей продолжает испытывать страх. А значит, они парализованы, не могут понять свое предназначение, свою роль. Для этого им надо объяснять, их надо вдохновлять. Это одна из базовых целей таких уличных акций, которые мы делаем с Благотворительным фондом МХП — Громаді», — сказал в комментарии Иван Леньо.

Концерты — это возможность объяснить людям, что даже элементарное плетение сеток — выстрел в сторону врага. И сортировка посылок на волонтерском хабе — тоже выстрел. Не слушать, не покупать и вообще не иметь никакого отношения ко всему вражескому — это все выстрелы.

В прошлом году KOZAK SYSTEM при поддержке МХП — Громаді провели 14 благотворительных концертов в 14 украинских городах. Их посетили 12,5 тыс. украинцев. С начала нынешнего года на благотворительных концертах, которые состоялись еще в 11 городах, снова удалось собрать средства на 20 дронов для ВСУ.

«Фактор войны стал определяющим для действий и планов компании МХП и фонда МХП — Громаді. Все, что нужно делать для обороны, — это для нас приоритет номер один: он был, есть и остается»,— говорит заместитель председателя правления компании МХП, председатель наблюдательного совета фонда МХП — Громаді Юрий Мельник.

Юрий Мельник, председатель Наблюдательного совета фонда МХП — Громаді

Первые три месяца после начала полномасштабной войны фонд МХП — Громаді работал исключительно в направлении поддержки обороны и потом уже постепенно вернулся ко всем программам, которые развивал до войны", — вспоминает Мельник.

«Именно во время войны мы решили усилить направление культуры и проекты, которые позволяют мыслить украинской идентичностью. И сейчас из 300 млн грн в год, которыми оперирует фонд, половина суммы идет на победу — на нужды военных, их семей и демобилизованных. Другая половина — на проекты в общинах и, в частности, поддержку направления «украинская культура», — добавляет директор фонда МХП — Громаді Татьяна Волочай.

Татьяна Волочай, директор фонда МХП — Громаді

Она подчеркнула важность сохранения в украинских общинах ценностей, которые ребята, защищающие нас на фронте, надеются чувствовать дома, когда вернутся.

«Мы видим, как под влиянием наших проектов кристаллизуется национальная идентичность. И когда наши военные придут домой с фронта, отдав так много, как они отдают, то почувствуют, что здесь готовились к их возвращению, что все было не зря! И украинское кино, и украинские концерты, все культурные проекты очень помогают этим процессам», — подчеркнула Волочай.

Кино ради Победы и уникальные украинские музеи

Еще до войны, в 2020 году БФ МХП — Громаді в партнерстве с Ассоциацией Дивись українське начал пилотный проект Кіно просто неба. Уже через год проект масштабировался в Национальный тур по 10 областям Украины.

«Культурное направление было одним из приоритетных в нашей деятельности еще до момента основания фонда МХП — Громаді. Начинали мы не с общенациональных проектов, однако с достаточно заметных в масштабах общин. Где-то привозили творческие коллективы, поддерживали театральные представления. Системно начали развивать культурное направление несколько лет назад, и первым общенациональным проектом стал Кино под открытым небом», — рассказал Мельник.

Для проекта вместе с партнерами разработали киномобиль, который возил в отдаленные села, где не было кинозалов, украинское кино.

После полномасштабного вторжения инициатива трансформировалась в Национальный кинотур Кіно заради Перемоги! Он проходит по инициативе Офиса Президента Украины и Госкино. Этот этап кинотура начался 6 августа 2022-го и продолжается до сих пор. В его рамках уже в 21-й области проведено более 1.300 показов, осуществлены выезды в почти 310 населенных пунктов и воинских частей. Показано 48 полнометражных украинских фильмов, при участии пяти послов проекта.

Амбассадорами проекта стали Ада Роговцева, Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Ахтем Сеитаблаев, Алексей Тритенко. На показы приезжали также известные кинематографисты, такие как Екатерина Степанкова, Заза Буадзе, Виолетта Киртока, Михаил Ильенко, Марина Кошкина, Андрей Мостренко и другие.

«Получаем невероятный эмоциональный отклик, когда вот здесь люди видели знаменитостей на экране, а здесь уже общаются с ними вживую. Это всегда просто море эмоций», — рассказал Юрий Мельник.

Директор фонда МХП — Громаді вспомнила случай, как мальчик — переселенец из восточной Украины на просмотре киноленты Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке расплакался. «После всего пережитого он искренне радовался возможности увидеть кино. И так сильно его растрогала настоящая казацкая история, в которой добро победило, а зло было наказано. Мы наблюдаем, что и взрослые люди, и дети выходили после показов совершенно измененными: более сознательными, патриотическими», — добавляет Волочай.

В феврале 2023-го проект Кіно заради Перемоги! получил одну из самых престижных в мире наград в сфере коммуникаций — SABRE Awards. Этой наградой отмечаются кампании и агентства, которые демонстрируют высокий уровень стратегического планирования, креативности и бизнес-результатов.

Фонд МХП — Громаді неоднократно приобщался и к созданию украинского кино. Выделил средства на завершение киноленты Екатерины Степанковой Вітер зі сходу. Также оказал поддержку для создания серии документальных фильмов о культуре во время войны Культура vs война. Героями киноновелл стали кинооператоры, писатели, фотографы, режиссеры. Люди, которые оставили творческое ремесло и взяли в руки оружие. По словам Мельника, сейчас рассматривается поддержка еще нескольких кинохудожественных проектов.

«Если мы не будем поддерживать культурные инициативы, будем терять поколения. Вырастут дети, не знакомые с украинским киноискусством, театром, музыкой. Сейчас имеем исторический карт-бланш, который нельзя упустить»,— говорит председатель наблюдательного совета БФ МХП — Громаді.

Также в фокусе внимания фонда — украинские музеи. В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины за средства фонда МХП — Громаді был реконструирован центральный вход. Предыдущий построили еще в 70-х годах прошлого века. Новый был создан с учетом ландшафтных особенностей музея и туристических запросов посетителей из Украины и мира. Работы по восстановлению входной группы музея начались еще до полномасштабного вторжения РФ. Однако не прекращались ни во время массированных ракетных обстрелов, ни во время регулярных отключений электроэнергии.

Следующим шагом должна стать поддержка музеев, находящихся на содержании местных бюджетов в регионах, которые не закрывают их потребностей. Поэтому у таких музеев есть потребности в ресурсах на выполнение ремонтных работ, обновление и сохранение экспозиции, а также на развитие.

«Мы детально проанализировали ситуацию и видим, что музеи, которые финансируются из государственного бюджета, имеют более или менее постоянную поддержку. Мы же ищем проекты, которые имеют огромную ценность, однако по тем или иным причинам не имеют достаточного финансирования. Им мы можем помочь», — говорит Мельник.

Сейчас уже отобрано пять проектов: Государственный историко-культурный заповедник Трипольская культура и усадьба-музей Вячеслава Черновола в Черкасской области. Музей Николая Леонтовича и Музей Василия Стуса в Винницкой области, Музей Василия Симоненко (г. Черкассы).

Еще один музей будет создан с нуля. Планируется, что это будет музей одной из бригад ВСУ, точнее, одной из лучших бригад, которая сейчас борется за победу на Донецком направлении. Очень сознательные ребята — профессиональные, хорошо подготовленная бригада, ответственное руководство. Мы поддержали их инициативу создать музей бригады как место памяти о боевом пути побратимов, отдавших жизнь за Украину. Чтобы носить память о них не только в сердце. Командир бригады определил идеологию и наполнение музея таким образом, чтобы это место стало также важным для каждого украинца, особенно молодого поколения, — рассказал Юрий Мельник.

Благоустройство общин, забота о здоровье и поддержка предпринимательства

Во время войны фонд МХП — Громаді продолжает поддерживать украинские общины и, согласно концепции, которую реализует, делает это не только в местах, где расположены производственные мощности компании МХП, но и в общенациональном масштабе.



«Спорт и здоровье остаются нашими приоритетами. С 2022 года мы реализуем проект Врач для села — в его рамках привозим квалифицированных врачей в самые отдаленные села, и они проводят обследования. Также в партнерстве с Охматдет проводим диспансеризацию детей, проживающих в сельской местности», — рассказывает Мельник.

Выезд врачей Охматдета в пределах проекта Копилка здоровья в г. Макаров (Киевская область) / Фото: пресс-служба фонда МХП — Громади

По его словам, к каждому выезду приобщается не менее 35 медиков-специалистов. С начала 2023 года специалисты столичного Охматдета при поддержке Благотворительного фонда МХП — Громаді обследовали почти 2.000 детей в Ладыжине, Каневе и Мироновке. Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ МХП — Громаді. Оборудование позволяет максимально быстро сдать анализы и получить их результаты. «Я очень верю в этот проект. И он находит огромный отклик у родителей, у учителей. Дети получают не только полноценную диспансеризацию, но и конкретные рекомендации по выявленным проблемам. В планах у нас до конца года сделать еще минимум пять выездов, в том числе, в деоккупированных областях. Уже были в Макарове Киевской области, где обследовали рекордное количество детей — 311», — говорит Мельник.

В прошлом году фонд финансово присоединился к обустройству 75 укрытий в детских садах, школах и больницах в восьми областях Украины. Общая сумма помощи, выделенной на укрытия, составила 6,6 млн грн. В этом году вместе с командой Липлявской общины было завершено строительство модульного защитного укрытия, рассчитанного на 200 человек. Вклад фонда составил почти 4 млн грн, община добавила еще почти 1,5 млн.

«Мы очень мощно зашли в тему укрытий. Понимаем, что дети должны ходить в школу. Но школы, не оборудованные укрытиями, не могут обучать очно. Поэтому в 2022 году многие школы не работали и, к сожалению, такие школы еще есть», — пояснил Мельник.

Укрытие в с. Оляница (Винницкая область) / Фото: пресс-служба фонда МХП - Громади

Фонд продолжает финансировать направленные на развитие общин проекты, которые были начаты еще до полномасштабной войны. В 2022 году 74 микробизнеса на сумму более 6 млн грн поддержал фонд в рамках конкурса бизнес-идей для предпринимателей в общинах Делай свое. 80 микробизнесов на сумму более 7,4 млн грн получили поддержку в 2023 году. Еще 102 проекта от общин на сумму более 8 млн грн в 2022 году и 149 проектов от общин на сумму более 13 млн грн в 2023 году получили финансирование фонда в рамках конкурса социальных инициатив Время действовать, Украина!

МХП — Громаді работает на победу

ВСУ и территориальные военные формирования фонд МХП — Громаді поддерживает с первых дней полномасштабного вторжения.

«Первые несколько месяцев основным для нас было закрытие потребности в продуктах. Фонд получал от МХП продукцию, которая масштабировалась и распределялась на всех территориях, независимо от присутствия на них компании. Поддерживали все регионы, в частности в зонах столкновения — Чернигов, Сумы, Харьков, Донецкая обл. и другие. Наши водители ехали даже туда, куда можно было заехать по узеньким тропинкам, буквально рискуя жизнью. С марта по июнь мы бесплатно раздали около 10 тыс. т продукции. Это примерно 800 млн грн», — вспоминает Мельник.

При содействии фонда пошиты костюмы для 500 военных капелланов

Еще один проект, который был реализован при поддержке фонда, — отшив женской формы. «Совместно с инициаторами проекта Arm Women Now сшили для наших защитниц женскую военную форму по специальным лекалам — от комфортного белья до верхней одежды. Конечно, мы не смогли обеспечить всех женщин в украинской армии, однако сделали первый шаг», — рассказал Мельник.



Защитницам передали 112 комплектов военной формы украинского производства, которая соответствует стандартам НАТО. «Главное для нас — победа Украины. Но мы не забываем о том, что должны сохранить и не потерять все наши достижения. Более того — создать то, чего не было до сих пор. Если мы не построим укрытия и не дадим нашим детям возможности получать образование, если не привезем врачей и не предупредим заболевания у детей — после победы будем не приобретать, а долго наверстывать утраченный в войне потенциал. Приоритет безусловный — помощь и содействие обороне всеми возможными средствами, но также нужны проекты, которые объединяют украинцев, дают то, что поможет нам ускорить восстановление украинского государства»,— подытожил Мельник.

для справки:

МХП — Громаді — украинский благотворительный фонд, лидер по восстановлению и развитию общин. Помогает жителям небольших городов и сел развивать свои общины путем построения партнерских отношений между общинами, властью и бизнесом. Начал свою деятельность в 2015 году, чтобы помочь общинам в решении их социальных, экономических и экологических проблем. Фонд осуществляет деятельность более чем 700 населенных пунктах в 13 областях: Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Волынской и Житомирской.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

МХП — Громаді сотрудничает с международными и украинскими донорами, такими как Программа развития ООН в Украине, ИСАР Единение, Швейцарское Агентство SIDA, USAID, Посольство Японии в Украине и Zagoriy Foundation и т. д. , реализуя совместные развивающие, образовательные и культурные инициативы. Фонд получил наивысшие пять звезд в Национальном рейтинге Компас благотворительности Украины, организованном Ассоциацией благотворителей Украины.

В наблюдательный совет БФ МХП — Громаді входят народная артистка Украины Ада Роговцева, СЕО аграрной компании ИМК Алекс Лисситса, председатель общественного союза Глобал 100 РЕ Украина Александр Домбровский, ключевой эксперт по организационному развитию ИСАР Единение Наталья Климова. в 2022 году председателем наблюдательного совета Благотворительного фонда стал Юрий Мельник, заместитель председателя правления компании МХП.