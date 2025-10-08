NV впервые во время полномасштабной войны назвал 100 людей культуры , тех, кто создает код нации. Именно культура сейчас — это поле, на котором идет борьба за смыслы, память, язык и будущее. И те, кто продуцирует культуру, уже строят Украину завтрашнюю. Какую роль в сохранении культурного ДНК украинцев играет бизнес? Как поддержать украинских художников в тяжелое время? Внедряются ли новые интересные проекты на грани предпринимательства и творчества?

Об этом во время Большого вечера с NV говорили генеральный директор компании Big Wines Наталья Бурлаченко и заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Модерировал дискуссию руководитель проекта NV Виталий Сыч.

Гендиректор Big Wines Бурлаченко — о спасении украинского виноделия, винной дипломатии и Иване Марчуке на этикетке

Виталий Сыч: Наталья, ваш муж — аргентинский винодел. У вашей семьи есть винодельни в Аргентине, в Тоскане, в Испании, в Украине. Как вы оказались с ним в Украине и как он на это реагирует, не боится ли?

Наталья Бурлаченко: Это давняя история. Мой муж Рикардо Нуньес еще с 1998 года в Украине, сначала вел бизнес, который не был связан с виноделием. Мы с ним познакомились здесь. Впоследствии так случилось, что мы решили импортировать вина из Аргентины, из Италии, Испании сюда. Начиная с 2016–2017 годов думали, как начать этот бизнес в Украине. Мы считали, что времени у нас вдосталь, думали, какую стратегию выбрать.

Но в 2022 году вопрос, как двигаться дальше, был решен сам собой. Когда в марте того года я оказалась в Испании, то не находила себе места. Я была ментально, всеми моими клетками в Украине, и мне хотелось делать что-то большее. К нам начали поступать новости, что винодельни на Киевщине разбомблены, запасы вина или похищены, или уничтожены. Николаевщина, Херсонщина, винодельческие регионы, находятся в ужасном состоянии. Известная винодельня Трубецкого уничтожена, скорее всего — полностью. Вино украдено, я видела фотографии, когда емкости с вином были прострелены снизу.

Лоза, вино — это часть культурного кода каждой нации, которая может выращивать на своей земле виноград. Когда мы едем куда-то за границу, нам всегда предлагают выпить бокал вина, увидеть виноградники, винодельни. Это то, чем хвастаются в каждой стране. Мы решили, что надо поддержать нашими знаниями, материальными средствами тех виноделов, которые сейчас страдают. Перечисляли средства, проводили дегустации за рубежом, сборы для того, чтобы дать возможность людям хотя бы оправиться, отремонтировать что-то, накрыть крыши своих виноделен, чтобы не лишиться их полностью. Потому что налаживание винодельческого процесса — это много лет.

Виталий Сыч: Среди этикеток на ваших украинских винах — репродукции работ Ивана Марчука. Знаю, что вы возили эти вина на выставку в Китай и рассказывали там о творчестве Марчука, своего рода винная дипломатия. Как китайцы на это реагировали?

Наталья Бурлаченко: В Китае есть винодельческая провинция Нинся, одна из ведущих в этой стране. Нас пригласили с мужем, его опыт виноделия на трех континентах очень высоко ценится в мире. Китайцы перенимают все, что видят. Когда они узнали, как он руководит этим бизнесом, какие закладывает смыслы в то, что делает, захотели с ним пообщаться, познакомиться поближе. Тем более, история его сотрудничества с Китаем длится 15−20 лет.

Китайцы были поражены, когда в концепт их выставки Вино, терруар и культура просто идеально легли украинское вино и украинский художник Марчук. Это одна из флагманских персон Украины, один из гениев современности, его понимают на всех континентах. Мы рассказывали историю его жизни, показывали его картины и подчеркивали, что в каждую бутылку вина мы заложили украинскую идентичность. Мы производим вина из автохтонных сортов Украины и используем на этикетке репродукции картин Марчука, стараемся сделать акцент на каждой детали, чтобы передать уникальность.

Нас приняли тепло, слушали, аплодировали. Я воспользовалась возможностью напомнить о войне. Волновалась, как отреагируют, потому что в Китае порой неоднозначно воспринимают информацию с нашей стороны. Но я все-таки объяснила, в каких условиях наши виноделы создают это вино. Они поняли. Мы очень много слов поддержки слышали в кулуарах после моей презентации.

Виталий Сыч: Насколько сложно делать вина в Украине и есть ли у нас для этого условия? Почему итальянские вина все еще лучше, чем украинские. Или мне кажется?

Наталья Бурлаченко: Украинские вина развиваются сейчас очень стремительно. Раньше мы ориентировались на рынок наших соседей, которые сейчас стали нашими врагами. После полномасштабного вторжения украинским виноделам пришлось очень быстро перестраиваться, отходить от объемного производства и переходить на более качественное производство.

Почему украинское вино кажется менее качественным, чем итальянское? Это восприятие, видимо, происходит из нашего предыдущего опыта. Потому что сейчас то, что продается на полках супермаркета, ценой 150+, — это уже хорошие вина. Это вина, в которых заложен терруар, сорт и то, чем можно гордиться.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Тютюн — о стоимости украинской живописи через 100 лет, банках как инвесторах в искусство и вечной цитате Черчилля

Виталий Сыч: Антон, вы как банк поддерживали за последние годы очень много культурных проектов. Искусство во время войны в музее Ханенко, На страже Святой Софии, Мария рисует — о 100 неизвестных работах Марии Примаченко. Сегодня — проект Код нации. Казалось бы, есть первоочередные потребности в годы войны, а вы такое внимание уделяете культуре, почему?

Антон Тютюн: Наш слоган: «Мой банк — моя страна». Мы последними выходили из Крыма, оставили там активов больше, чем на миллиард гривен, сейчас судимся со страной-агрессором. Когда ВСУ деоккупировали наши территории, мы заходили первыми. Помню Херсонщину, неделя только прошла после деоккупации, еще не пускали гражданских, а мы уже на Старлинках, без воды, без сотовой связи, без ничего запускали отделения. На утро — 500 человек в очереди, потому что они девять месяцев не видели украинской гривны, не имели возможности вообще общаться на нашем языке, только русская колбаса была на полках.

Мы работаем там, где никто не работает, на всех прифронтовых территориях. В Харькове 60 отделений, в Донецкой области — более 30. Люди просто герои, выходят ежедневно, чтобы наши граждане могли получить услуги. Мы кредитуем оборонную отрасль. Мы сейчас на втором месте по доходам и платим 50% налога, еще и дивиденды. Это правильно во время войны.

Вспоминается известная цитата Уинстона Черчилля. Во время Второй мировой войны министр финансов пришел к нему с планом: а давайте порежем расходы на культуру и искусство, потому что на армию не хватает. Логичный вопрос, да? Черчилль сказал: «А за что мы тогда воюем?»

Еще 10 лет назад у нас появилась премиальная карточка, на ней виднелся вдалеке конь Анатолия Криволапа. Тогда это не было так модно, не было понятно. То, что мы делали за эти годы, — просто бесконечная история, и я очень горжусь этим. Почему мы это делаем? А если задуматься: что будет через 100 лет? Сейчас время, когда наши художники работают в наиболее эмоциональном состоянии, и те картины, которые они пишут, то, что все наше художественное сообщество вершит именно сейчас, будет через 100 лет стоить… Даже не знаю сколько, думаю, что будет космическая стоимость.

Крупнейшие банки мира — это огромные инвесторы в искусство. У немецкого Deutsche Bank даже есть свое арт-пространство в Берлине, это один из крупнейших владельцев картин в мире. Они инвестируют в приобретения, создают артхабы и берут себе на баланс произведения искусства, поддерживая таким образом национальную культуру. Citibank, Bank of America кредитуют под залог картин, помогают местным художникам, чтобы те продуцировали наследие.

В нашем премиум-центре мы постоянно проводим культурные ивенты, приглашаем выдающихся художников, устраиваем дискуссии, продвигаем среди наших клиентов тему искусства. Сейчас в наших отделениях по всей стране в премиальных зонах мы разместили арт-принты известных украинских художников, чьи произведения созданы именно на той территории. И это очень классно, когда местная община знакомится с произведениями земляков, это прекрасно, это красиво. Кстати, с продажи этих картин роялти идет самому художнику, таким образом мы поддерживаем творцов, которым очень трудно во время войны. Я думаю, что для такого банка как Ощадбанк самое время делать такие вещи, это осознанный выбор.

Что делает страна-агрессор, когда заходит на украинскую территорию? Они забирают все произведения искусства. Так было в Донецке, в Мариуполе… Из Херсонского художественного музея во время оккупации 14 тысяч произведений искусства они фурами просто вывезли. Они присваивают себе художников, вспомним Малевича, Репина, Айвазовского. Это показывает, насколько важное значение имеет культура. Сейчас работа государства — это война, поэтому я думаю, что каждый сознательный бизнес, каждый сознательный гражданин должен поддерживать украинскую культуру. Мы так делаем, потому что понимаем, что это действительно код нации.

Виталий Сыч: Я наблюдаю сейчас ренессанс украинской культуры и всплеск интереса со стороны бизнеса к ней. Как вы считаете, насколько устойчив и долговременен этот тренд? Не угаснет ли этот интерес со временем?

Антон Тютюн: Я тут жесткий оптимист. Уверен, что этот тренд надолго.

Во время войны наша страна объединилась вокруг общих ценностей, такого никогда не было. Вышиванка есть в каждой семье, в каждом доме. Я очень хочу, чтобы и картины украинских художников, талантливых молодых современных мастеров, также были в наших квартирах. Не просто верю, а знаю: так и будет.

