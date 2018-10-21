Кубив: Самолеты среднего класса Антонов могут использоваться в Канаде

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Сотрудничество в самолетостроении с ГП Антонов имеет хороший потенциал
Фото: Антонов

Сотрудничество в самолетостроении с ГП Антонов имеет хороший потенциал

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив после встречи с министром международной торговой диверсификации Канады Джимом Карром сообщил, что Украина ищет взаимовыгодные варианты построения разнообразного совместного производства с Канадой, передает Укринформ.

По его словам, важной темой разговора была оценка перспективной деятельности нашей промышленности, энергетики, машиностроения, самолетостроения, ИТ технологий по формированию совместной продукции для модернизации, включая военно-промышленную сферу.

Он отметил, что хороший потенциал имеет сотрудничество в самолетостроении с ГП Антонов.

"Самолеты среднего класса Антонов могут спокойно использоваться в Канаде, но должны где-то обслуживаться. Станции обучения и обслуживания - это совместный проект, который мы можем делать здесь", - пояснил первый вице-премьер-министр Украины.

Кубов добавил, что к некоторым проектам, например к авионике, могут привлекаться и другие страны.

"Говоря о привлечении других стран, мы упоминали о высокотехнологичных индивидуальных подходах не только по космосу, но и по спутникам, используя, например, Израиль, с которым мы тоже имеем соглашение о свободной торговле", - подчеркнул он.

Также во время встречи обсудили использование транзитного потенциала Украины. В частности, оценивали Украину как транзитный хаб для формирования товарной группы совместного производства в страны Азии и Африки.

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